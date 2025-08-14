हाई ब्लड प्रेशर होने पर खाएं ये फल, झट से गिरेगा High BP!

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं. लंबे समय तक हाई बीपी होने पर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप दवाई के साथ-साथ डाइट में इस फल का सेवन कर सकते हैं.

जामुन का सेवन करने से कम होगा बीपी

हाई बीपी के मरीज डाइट में जामुन को शामिल कर सकते हैं. जामुन का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है. हाई बीपी मरीज रोजाना 1 कप जामुन का सेवन कर सकते हैं.

हाई बीपी से शरीर के इन अंगों पर पड़ता है असर

हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है. लंबे समय तक हाई बीपी की समस्या होने पर किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है. हाई बीपी होने पर किडनी फेल भी हो सकती है.

ब्रेन पर करता है अटैक

लंबे समय क हाई ब्लड प्रेशर होने पर ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. हाई बीपी की वजह ब्रेन की नसे ब्लॉक हो जाती है जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है.

आंखों पर पड़ता है असर

हाई बीपी होने पर आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है. हाई बीपी की वजह से आंखों की छोटी नसें संकुचित हो सकती है जिस वजह से आंखों से धुंधला दिखाई दे सकता है. हाई बीपी को कंट्रोल नहीं किया तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

