हाई ब्लड प्रेशर होने पर खाएं ये फल, झट से गिरेगा High BP!
Advertisement
trendingNow12879795
Hindi NewsHealth

हाई ब्लड प्रेशर होने पर खाएं ये फल, झट से गिरेगा High BP!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से हाई बीपी की समस्या हो सकती है. हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इस फल को खाकर अपना बीपी कंट्रोल कर सकता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाई ब्लड प्रेशर होने पर खाएं ये फल, झट से गिरेगा High BP!

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं. लंबे समय तक हाई बीपी होने पर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप दवाई के साथ-साथ डाइट में इस फल का सेवन कर सकते हैं. 

जामुन का सेवन करने से कम होगा बीपी 
हाई बीपी के मरीज डाइट में जामुन को शामिल कर सकते हैं. जामुन का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है. हाई बीपी मरीज रोजाना 1 कप जामुन का सेवन कर सकते हैं. 

हाई बीपी से शरीर के इन अंगों पर पड़ता है असर 
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है. लंबे समय तक हाई बीपी की समस्या होने पर किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ सकता है. हाई बीपी होने पर किडनी फेल भी हो सकती है. 

ब्रेन पर करता है अटैक 
लंबे समय क हाई ब्लड प्रेशर होने पर ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. हाई बीपी की वजह ब्रेन की नसे ब्लॉक हो जाती है जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. 

आंखों पर पड़ता है असर 
हाई बीपी होने पर आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है. हाई बीपी की वजह से आंखों की छोटी नसें संकुचित हो सकती है जिस वजह से आंखों से धुंधला दिखाई दे सकता है. हाई बीपी को कंट्रोल नहीं किया तो आंखों की रोशनी कम हो सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: दिमाग में खून का थक्का जमने पर दिखते हैं ये लक्षण, अनदेखी की ना करें गलती; तुरंत भागें डॉक्टर के पास! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
;