प्रेगनेंसी में ज्यादा कैल्शियम लेने पर कम होती है 'चाइल्डहुड डिप्रेशन रिस्क', जापानी रिसर्च का दावा

Childhood Depression Study: प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का ज्यादा कैल्शियम इनटेक, चाइल्डहुड डिप्रेशन रिस्क को कम कर सकता है. ऐसा हम नहीं बल्कि एक जापानी रिसर्च टीम कह रही है. हालांकि, पिछले कुछ रिसर्च दावा कर चुके हैं कि कैल्शियम के ज्यादा सेवन से डिप्रेशन को रोकने में मदद कर सकता है. जापान के एहिमे यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च किया गया. यह प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके बच्चों के संबंध को परखने वाली पहली स्टडी है.

873 मां-बच्चों पर हुई स्टडी

टीम ने दक्षिण-पश्चिमी जापान के क्यूशू क्षेत्र और ओकिनावा में माताओं और उनके बच्चों के हेल्थ स्टडी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया. इसके लिए करीब 873 जोड़ों (मां-बच्चों) ने फॉलो अप स्टडी में भाग लिया. बच्चे 13 साल के हो गए थे.

माताओं की डाइट से की गई कैल्शियम इनटेक की जांच

जर्नल ऑफ साइकियाट्रिक रिसर्च में मई में पब्लिश्ड स्टडी के अनुसार, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के कैल्शियम इनटेक की गिनती उनके पर्सनल डाइट को जांचने परखने के आधार पर की गई थी.

13 साल के बच्चों के डिप्रेशन के लक्षणों के गई जांच

13 साल के बच्चों के डिप्रेशन के लक्षणों का निर्धारण सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज डिप्रेशन स्केल, या सीईएस-डी (जो आत्म-मूल्यांकन पर आधारित है) के अनुसार किया गया था. 0 से 60 की कुल रेंज में, टीम ने 16 या उससे ज्यादा के स्कोर को डिप्रेशन के लक्षणों का साइन माना.

कैल्शियम इनटेक के आधार पर चार समूहों में बांटा

टीम ने पार्टिसिपेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान उनके कैल्शियम इनटेक के आधार पर चार समूहों में डिवाइड करके आंकड़ों का विश्लेषण किया. बताया कि सबसे कम सेवन वाले समूह में, 28% बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दिए, जबकि सबसे ज्यादा सेवन वाले समूह में यह संख्या 18.7 % थी. सबसे अधिक सेवन वाले समूह की महिलाओं द्वारा कैल्शियम का औसत दैनिक सेवन लगभग 675 मिलीग्राम था, जो 18 से 29 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए रिक्मेंडेड (अनुशंसित) मात्रा के लगभग बराबर था.

मां के कैंल्शियम इनटेका का बच्चों की इमोशन्स पर पड़ता है असर

एहिमे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योशीहिरो मियाके के कंक्लूजन के आधार पर कहा, "मान सकते हैं कि माताओं के कैल्शियम इनटेक का उनके बच्चों की इमोशन्स पर असर पड़ सकता है, और फिर इस तरह हम बच्चों में डिप्रेशन के लक्षणों का एक कारक पहचानने में सक्षम हुए." उनके मुताबिक इस पर और रिसर्च किए जाने की जरूरत है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.