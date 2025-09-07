प्रेगनेंसी में ज्यादा कैल्शियम लेने पर कम होती है 'चाइल्डहुड डिप्रेशन रिस्क', जापानी रिसर्च का दावा
Advertisement
trendingNow12912464
Hindi NewsHealth

प्रेगनेंसी में ज्यादा कैल्शियम लेने पर कम होती है 'चाइल्डहुड डिप्रेशन रिस्क', जापानी रिसर्च का दावा

Mother Calcium Intake Reduces Childhood Depression Risk: एक जापानी रिसर्च टीम ने पाया है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा कैल्शियम इनटेक, चाइल्डहुड डिप्रेशन रिस्क को कम करता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेगनेंसी में ज्यादा कैल्शियम लेने पर कम होती है 'चाइल्डहुड डिप्रेशन रिस्क', जापानी रिसर्च का दावा

Childhood Depression Study: प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का ज्यादा कैल्शियम इनटेक, चाइल्डहुड डिप्रेशन रिस्क को कम कर सकता है. ऐसा हम नहीं बल्कि एक जापानी रिसर्च टीम कह रही है. हालांकि, पिछले कुछ रिसर्च दावा कर चुके हैं कि कैल्शियम के ज्यादा सेवन से डिप्रेशन को रोकने में मदद कर सकता है. जापान के एहिमे यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च किया गया. यह प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके बच्चों के संबंध को परखने वाली पहली स्टडी है.

 

873 मां-बच्चों पर हुई स्टडी
टीम ने दक्षिण-पश्चिमी जापान के क्यूशू क्षेत्र और ओकिनावा में माताओं और उनके बच्चों के हेल्थ स्टडी के आंकड़ों का इस्तेमाल किया. इसके लिए करीब 873 जोड़ों (मां-बच्चों) ने फॉलो अप स्टडी में भाग लिया. बच्चे 13 साल के हो गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

माताओं की डाइट से की गई कैल्शियम इनटेक की जांच
जर्नल ऑफ साइकियाट्रिक रिसर्च में मई में पब्लिश्ड स्टडी के अनुसार, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के कैल्शियम इनटेक की गिनती उनके पर्सनल डाइट को जांचने परखने के आधार पर की गई थी.

 

13 साल के बच्चों के डिप्रेशन के लक्षणों के गई जांच
13 साल के बच्चों के डिप्रेशन के लक्षणों का निर्धारण सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजिक स्टडीज डिप्रेशन स्केल, या सीईएस-डी (जो आत्म-मूल्यांकन पर आधारित है) के अनुसार किया गया था. 0 से 60 की कुल रेंज में, टीम ने 16 या उससे ज्यादा के स्कोर को डिप्रेशन के लक्षणों का साइन माना.

 

कैल्शियम इनटेक के आधार पर चार समूहों में बांटा
टीम ने पार्टिसिपेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान उनके कैल्शियम इनटेक के आधार पर चार समूहों में डिवाइड करके आंकड़ों का विश्लेषण किया. बताया कि सबसे कम सेवन वाले समूह में, 28% बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दिए, जबकि सबसे ज्यादा सेवन वाले समूह में यह संख्या 18.7 % थी. सबसे अधिक सेवन वाले समूह की महिलाओं द्वारा कैल्शियम का औसत दैनिक सेवन लगभग 675 मिलीग्राम था, जो 18 से 29 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए रिक्मेंडेड (अनुशंसित) मात्रा के लगभग बराबर था.

 

मां के कैंल्शियम इनटेका का बच्चों की इमोशन्स पर पड़ता है असर
एहिमे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योशीहिरो मियाके के कंक्लूजन के आधार पर कहा, "मान सकते हैं कि माताओं के कैल्शियम इनटेक का उनके बच्चों की इमोशन्स पर असर पड़ सकता है, और फिर इस तरह हम बच्चों में डिप्रेशन के लक्षणों का एक कारक पहचानने में सक्षम हुए." उनके मुताबिक इस पर और रिसर्च किए जाने की जरूरत है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Mother Calcium Intake Reduces Childhood Depression RiskChildhood Depression Study

Trending news

बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
;