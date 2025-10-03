Advertisement
2 साल से कम उम्र के बच्चों में काली खांसी से जान को खतरा, बचाने के लिए क्या करे मां?

Kaali Khansi: छोटे बच्चों के लिए काली खांसी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसको समझने के लिए आपको एक स्टडी के बारे में जानना होगा. इसमें बचने के उपाय भी बताए गए हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:08 PM IST
2 साल से कम उम्र के बच्चों में काली खांसी से जान को खतरा, बचाने के लिए क्या करे मां?

Whooping Cough In Children: खुद के लाडले या लाडली को खांसी आ जाए, तो परेंट्स परेशान हो जाते हैं. एक स्टडी के मुताबिक, छोटे बच्चों में काली खांसी जानलेवा हो सकती है. इस अध्ययन में प्रेग्नेंसी के दौरान माताओं के वैक्सिनेशन (Maternal Vaccination) पर जोर दिया गया है. काली खांसी एक हाइली कॉन्टेजियस बैक्टीरियल रेस्पेरिटरी इंफेक्शन है जो सीवियर कफ के दौरे का कारण बनता है और अक्सर सांस लेते समय तेज "हूप" जैसी आवाज आती है. ये बड़ों और बच्चों दोनों में महीनों तक रह सकता है.

क्या है रिसर्चर्स का कहना?
शिकागो (Chicago) के एन एंड रॉबर्ट एच. लूरी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल (Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital) में इंफेक्शयस डिजीज स्पेशियलिस्ट और लीडिंग ऑथर कैटलिन ली (Caitlin Li) ने कहा, "नवजात बच्चों में काली खांसी के लक्षण अलग-अलग होते हैं."

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी फीनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन (Northwestern University Feinberg School of Medicine) में पेडियाट्रिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर ली ने कहा, "खांसी की खास विशेषता एब्सेंट हो सकती है, लेकिन एपनिया या सांस लेने में रुकावट आम है."
 

व्हाइट ब्लड सेल काउंट में इजाफा
नवजात बच्चों में पर्टुसिस बीमारी (Pertussis) हद से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल काउंट (Leukocytosis) के साथ भी हो सकता है, जिसे पीडियाट्रिशियंस कैंसर या दूसरे नॉन इंफेक्शियस कंडीशन के तौर पर समझ सकते हैं. रिसर्चर्स ने पीडियाट्रिक्स (Pediatrics) जर्नल में छपे एक खास आर्टिकल में कहा है कि शिशुओं में हद से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल काउंट पर्टुसिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. वो प्रेग्नेंसी के दौरान वैक्सिनेशन की भी पुरजोर वकालत करते हैं.

ली ने कहा, "चूंकि बच्चों में कॉम्पलिकेशंस रिसक ज्यादा होता है, इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान माताओं का पर्टुसिस वैक्सिनेशन अहम है, क्योंकि ये नवजात शिशुओं को इस संभावित घातक बीमारी से बचाता है. सभी की सुरक्षा के लिए व्यापक टीकाकरण भी एक जरूरी साधन है."

कब लगवानी चाहिए वैक्सीन?
यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रवेंशन (CDC) मौजूदा वक्त में 2, 4, 6, 15-18 महीने और 4-6 साल की आयु में टीके की खुराक देने की सलाह देते हैं. 11-12 साल की उम्र में बूस्टर डोज और 18 की उम्र में कैच-अप डोज की सलाह दी जाती है. सीडीसी प्रेग्नेंसी के दौरान, खासकर गर्भावस्था के 27 से 36 हफ्ते के बीच, यूनिवर्सल वैक्सिनेशन की भी सिफारिश करता है, जो काली खांसी से जुड़े मौतों को रोकने का एक जरूरी उपाय है.

कंफर्म या संदिग्ध काली खांसी वाले सभी मरीजों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का तुरंत सेवन शुरू करने की सलाह दी जाती है. अगर बीमारी के शुरुआती स्टेज में ही ये ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये लक्षणों में सुधार ला सकता है. टीम ने कहा कि हालांकि बाद में इलाज से लक्षणों पर असर पड़ने की संभावना कम है, लेकिन ये इंफेक्शन के ट्रांसमिशन को कम करता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

