इन लोगों के लिए वरदान है काजू खाना, बस इस वक्त खा लें 6 काजू, फिर देखें कमाल

काजू खाने में काफी टेस्टी होते हैं, जो जबरदस्त वेट लॉस फूड हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज में भी काजू खाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. मधुमेह के मरीजों के लिए काजू खाना किसी वरदान से कम नहीं होता. रोजाना सिर्फ 6 काजू खाने से डायबिटिक पेशेंट (Benefits of eating Kaju in diabetes) को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं. आइए जानते हैं कि डायबिटीज में काजू कब खाने चाहिए (When to eat Cashew) और मधुमेह में काजू खाने से कौन-से फायदे मिलते हैं.

When to eat Cashew in Diabetes: डायबिटीज में काजू कब खाएं?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. अबरार मुल्तानी के मुताबिक, डायबिटीज के मरीजों को रोजाना खाली पेट 6 काजू का सेवन करना चाहिए. हालांकि, काजू में किसी तरह का नमक या मसाला नहीं होना चाहिए. वहीं, मधुमेह में काजू का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Cashew in Diabetes: डायबिटीज में काजू खाने से मिलेंगे ये शानदार फायदे

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. अबरार मुल्तानी के मुताबिक, रोजाना काजू खाने से डायबिटिक पेशेंट को निम्नलिखित फायदे (Kaju Benefits in Diabetes) मिलते हैं. जैसे-

1. इंसुलिन बढ़ता है

शरीर में इंसुलिन का लेवल कम होने के कारण हाई शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है. लेकिन, काजू का सेवन करने से इंसुलिन लेवल बढ़ने लगता है.

2. एनर्जी देने वाला हेल्दी फूड

मधुमेह के मरीजों को काजू खाने से एनर्जी मिलती है. काजू से यह एनर्जी कम से कम कैलोरी और फैट के साथ मिलती है. कैलोरी और फैट की अधिक मात्रा डायबिटीज को बढ़ा सकती है.

3. डायबिटीज में तनाव कम करता है

अत्यधिक तनाव लेने से डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है. लेकिन, काजू डायबिटीज में हेल्दी फूड होता है, जो विटामिन बी6 प्रदान करके तनाव कम करने वाले सेरोटोनिन हॉर्मोन का उत्पादन बढ़ाता है.

4. मोटापा कम करता है काजू

काजू के अंदर फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स (nutrition in cashew) की संतुलित मात्रा होती है. जो बेली फैट कम करने और मोटापे से छुटकारा पाने में मदद करता है. इसके अलावा, काजू एक लो-कैलोरी फूड (low calorie food) होता है, जिसे खाने से शरीर पर ज्यादा फैट नहीं चढ़ता.

5. हाई ब्लड प्रेशर कम होता है

डायबिटीज के मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर का खतरा काफी होता है. लेकिन मधुमेह में काजू खाने से हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है. यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.