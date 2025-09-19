US: बच्चों के लिए इन 4 बीमारियों की कंबाइंड वैक्‍सीन नहीं, अलग अलग टीके ही लगेंगे, सरकार का फैसला
Hindi NewsHealth

US: बच्चों के लिए इन 4 बीमारियों की कंबाइंड वैक्‍सीन नहीं, अलग अलग टीके ही लगेंगे, सरकार का फैसला

अमेरिका में मीजल्स-मम्प्स-रूबेला-वैरिसेला जैसी बीमारियां आम है, लेकिन इनकी कंबाइंड वैक्सिन की सिफारिशों को वहां की सरकार ने खारिज कर दिया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:43 AM IST
US: बच्चों के लिए इन 4 बीमारियों की कंबाइंड वैक्‍सीन नहीं, अलग अलग टीके ही लगेंगे, सरकार का फैसला

MMRV Combined Vaccine: अमेरिकी वैक्सीन एडवाइजर ने 18 सितंबर को 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मीजल्स-मम्प्स-रूबेला-वैरिसेला (MMRV) का कंबाइंड टीका न देने की सिफारिश की और इसके बजाय एमएमआर और वैरिसेला की अलग-अलग वैक्सीन लगाने का ऑप्शन चुना. हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. कैनेडी (Robert F. Kennedy) की इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेज पर 12 सदस्यीय सलाहकार समिति द्वारा लिया गया ये फैसला, अमेरिकी वैक्सिनेशन पॉलिसी में व्यापक बदलाव लाने की उनकी कोशिशों के तहत उठाए गए पहले बड़े कदमों में से एक है.

कंबाइंड वैक्सीन क्यों हुई रिजेक्ट?
पैनल ने उन स्टडीज का हवाला दिया जो कंबाइंड वैक्सीन को छोटे बच्चों में फेब्राइल सीजर के हाई रिस्क से जोड़ते हैं, हालांकि वैक्सीन मेकर्स मर्क सहित आलोचकों ने कहा कि इस वोटिंग में नए साइंटिफिक इविडेंस की कमी थी और ये मौजूदा कार्यक्रम का समर्थन करने वाले सालों के सुरक्षा आंकड़ों का खंडन करता है. अब तक, सीडीसी अलग-अलग टीकों की सिफारिश करता था, जब तक कि माता-पिता खास तौर से कॉम्बिनेशन को पसंद न करें.

स्पलिट वोटिंग 
मीटिंग ने नए अपॉइंटेड पैनल के बीच कंफ्यूजन को उजागर किया, जिनमें से कई लंबे समय से वैक्सीन का विरोध करते रहे हैं. सदस्यों को बीमा कवरेज और फेडरल वैक्सिन प्रोग्राम पर उनके फैसलों के असर को लेकर बार-बार संघर्ष करना पड़ा. स्पलिट वोट के कारण ये क्लियर नहीं हो पाया कि बच्चों के लिए वैक्सिनेशन प्रोग्राम के तहत एमएमआरवी वैक्सिन मुफ्त में मिलेगी या नहीं, हालांकि व्यापक पहुंच कम हो सकती है.

कंबाइंड वैक्सीन पर शक बरकरार
केनेडी, जो लंबे वक्त से वैक्सिन पर शक करते रहे हैं, ने व्यापक बदलाव लागू करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं, जिनमें कोविड-19 वैक्सिन की पहुंच सीमित करना, राज्य-स्तरीय छूट का समर्थन करना और सीनियर पब्लिक हेल्थ ऑफिशिल्स को हटाना शामिल है. उनका तर्क है कि ऐसे उपायों से जनता का भरोसा बहाल होगा, हालांकि एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ये इम्यूनाइजेशन सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं.

बाकी वैक्सीन्स पर क्या असर?
पैनल ने इंफेक्टेड मदर्स के बच्चों को छोड़कर, हेपेटाइटिस बी के टीके को एक महीने की उम्र तक देरी करने पर होने वाले मतदान को भी स्थगित कर दिया. 19 सितंबर को, इसके कोविड-19 टीकाकरण संबंधी सिफारिशों पर विचार करने की उम्मीद है.

वैक्सीन ऑप्शंस होगा कम?
पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने चिंता जताई है कि फिजिशियन के प्रतिनिधियों को हटाने और नॉर्मल इविडेंस रिव्यू प्रोसीजर्स से क्रेडिबिलिटी कम होती है. आलोचकों को डर है कि ये बदलाव वैक्सिन की पहुंच को कम कर सकते हैं और माता-पिता के विकल्प को कम कर सकते हैं, जिससे अमेरिकी टीकाकरण नीति पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सवाल उठ रहे हैं.

(इनपुट-रॉयटर्स)

