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क्या कीटो डाइट से अल्जाइमर हो सकता है ठीक, नई रिसर्च में हुआ खुलासा

पुर्तगल यूनिवर्सिटी ऑफ कोइंब्रा की रिसर्च के अनुसार कीटो डाइट से ब्रेन के फंक्शन बेहतर होते हैं. कीटो डाइट लेने से अल्जाइमर का रिस्क कम हो सकता है. कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन कम होता है. इस डाइट में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन को शामिल किया जाता है. कीटो डाइट में नट्स-सीड्स, मीट, मछली, अंडे को शामिल किया जाता है. इस डाइट में मैदा, चावल, पास्ता, चीनी और मिठाइयों का सेवन नहीं किया जाता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 06, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:49 PM IST
क्या कीटो डाइट से अल्जाइमर हो सकता है ठीक, नई रिसर्च में हुआ खुलासा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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