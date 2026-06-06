/क्या कीटो डाइट से अल्जाइमर हो सकता है ठीक, नई रिसर्च में हुआ खुलासा

लाइफस्टाइल और खानपान की बदलाव से अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल ब्रेन की बीमारी के रिस्क को कम किया जा सकता है. हाल की स्टडी में पाया गया है कि कीटो डाइट की मदद से अल्जाइमर के रिस्क को कम किया जा सकता है. कीटो डाइट ना केवल वजन कम करता है बल्कि ब्रेन हेल्थ के लिए भी बेहद अच्छा माना जाता है. दरअसल कीटो डाइट से दिमाग की कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है जो कि गंभीर रिस्क को कम करता है.
पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ कोइंब्रा की रिसर्च के अनुसार कीटो डाइट लेने से दिमाग के काम करने की क्षमता में सुधार आ सकता है. स्टडी के अनुसार कई न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों में दिमाग ग्लूकोज का सही से यूज नहीं कर पाता है. ऐसे में कीटोन्स दिमाग के लिए एनर्जी देने का काम कर सकता है. स्टडी के अनुसार अल्जाइमर बीमारी में कीटोन्स न्यूरॉन्स को एनर्जी देते हैं. इससे उनकी कार्यक्षमता बेहतर होती है.
कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत कम सेवन किया जाता है. इस डाइट में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन का अधिक से अधिक सेवन किया जाता है. कीटो डाइट में कार्ब की मात्रा बहुत कम होती है. रोजाना दिन में 20 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है. इससे शरीर को जरूरी ग्लूकोज नहीं मिलता है तो शरीर लीवर में जमा फैट्स को तोड़ना शुरू करते हैं. जिससे शरीर में कीटोन्स बनते हैं. यही कीटोन्स शरीर और दिमाग को एनर्जी देते हैं. स्टडी के अनुसार कीटोन शरीर में सूजन को कम करने में मददगार है.
स्टडी के अनुसार कीटो डाइट का सेवन करने से आंतों में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं. जब आंतों में गुड़ बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो ब्रेन हेल्थ की कार्यक्षमता बढ़ जाती है. गट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के बीच गहरा संबंध है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं.
स्टडी के अनुसार कीटो डाइट फ्यूचर में न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों का इलाज का विकल्प बन सकती है. क्योंकि कीटो डाइट मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. लेकिन अभी इसे पूरी तरह से इलाज नहीं मान सकते हैं. दरअसल ये स्टडी अभी जानवरों पर हुई है. अभी इस स्टडी का क्लिनिकल ट्रायल होना जरूरी है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.