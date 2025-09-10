इस देश में कहर बरपा रहा है Kissing Bug! साइलेंट किलर बन दे रहा है इस खतरनाक बीमारी को न्योता

Kissing Bug Chagas Disease: किसिंग बग को बहुत से लोग Triatomine Bug के नाम से भी जानते हैं. ये कीट ज्यादातर समय रात को ही इंसानों को अपना शिकार बनाता है. ये बग रात के समय इंसानों के पास आता है और चेहरे या होठों के पास काट कर अपने मल को आसपास छोड़ जाता है. इसे काटने के बाद लोगों को इचिंग की समस्या होती है जिसके बाद लोग चेहरे को खुजलाते हैं जिससे इस बग का मल घाव पर लग कर शरीर में प्रवेश कर जाता है. कई बार आंखें या मुंह के माध्यम से भी इस बग का मल लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे चागास रोग होने की संभावना बढ़ जाती है.

ट्रिपैनोसोमा क्रूजी

ये बग आमतौर पर चेहरे पर ही हमला करते हैं इसी वजह से इसे किसिंग बग कहा जाता है. ये बग काले रंग के होते हैं जो दिखने में छोटे-से कीड़े जैसे होते हैं पर इनका असर बहुत बड़ा और खतरनाक हो सकता है. किसिंग बग यानी ट्राइटोमाइन बग्स के मल में ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नाम का एक पैरासाइट पाया जाता है जो चागास रोग के लिए जिम्मेदार होता है.बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें किसिंग बग ने काटा है. कई लोगों को लगता है कि ये केवल एक मामूली मच्छर के काटने का निशान है और लोग अनजाने में उस जगह को खुजाते हैं और इसी दौरान पैरासाइट लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है जो बाद में चागास डिजीज का रूप ले लेता है.

लक्षण

चागास रोग के लक्षण कई बार बेहद मामूली होते हैं जिस वजह से इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर इस बीमारी में बुखार, थकान, शरीर में दर्द, रैशेज, आंखों की पलकें सूजना, पाचन में दिक्कत और सिरदर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं.

चरण

चागास डिजीज लोगों में दो चरणों में फैलता है जिसमें से पहले चरण में अक्सर हल्के लक्षण देखने को मिलते हैं और कई बार कोई भी लक्षण नहीं होते हैं. बहुत से लोगों को इस बीमारी का पता दूसरे चरण में चलता है जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं. चागास के कारण हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या दिल का दौरा, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, आंतों में सूजन तक की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिका

पिछले कुछ सालों में ये बीमारी लैटिन अमेरिका और अमेरिका के कई राज्यों में फैल चुकी है जो धीरे-धीरे बाकी के देशों में भी अपने पैर पसार सकती है. अब तक चागास की कोई वैक्सीन नहीं बनी है जिस वजह से बचाव ही इसका एकमात्र रास्ता है. हालांकि इस रोग के इलाज के लिए दो तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे 80 से 100 फीसदी लोग ठीक हो सकते हैं.

कैरे करें बचाव

घर की अंदर की दरारों की सील कर के रखें ताकी किसिंग बग घर में ना आ सके.

पालतू जानवर या जंगली जानवर (जैसे ओपॉसम और रैकून) के संपर्क में आने से बचे.

घर के आसपास पक्षियों को घोसला ना बनाने दें और खिड़कियों पर जाली लगवा कर रखें.

पुराने या कमजोर निर्माण वाले मकानों से दूरी बना कर रखें.

रात को खुले में या छत पर सोने से बचे और मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें.

यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.