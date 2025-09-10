इस देश में कहर बरपा रहा है Kissing Bug! साइलेंट किलर बन दे रहा है इस खतरनाक बीमारी को न्योता
Advertisement
trendingNow12916129
Hindi NewsHealth

इस देश में कहर बरपा रहा है Kissing Bug! साइलेंट किलर बन दे रहा है इस खतरनाक बीमारी को न्योता

Kissing Bug: आजकल दुनियाभर में तरह-तरह की बीमारी फैल रही है जिसके बारे में बेहद कम लोगों को ही जानकारी होती है. इन्हीं बीमारियों में से एक है चागास जो एक किसिंग बग से फैलती है. आज हम आपको बताएंगे आखिर किसिंग बग क्या है और चागास रोग के क्या लक्षण होते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस देश में कहर बरपा रहा है Kissing Bug! साइलेंट किलर बन दे रहा है इस खतरनाक बीमारी को न्योता

Kissing Bug Chagas Disease: किसिंग बग को बहुत से लोग Triatomine Bug के नाम से भी जानते हैं. ये कीट ज्यादातर समय रात को ही इंसानों को अपना शिकार बनाता है. ये बग रात के समय इंसानों के पास आता है और चेहरे या होठों के पास काट कर अपने मल को आसपास छोड़ जाता है. इसे काटने के बाद लोगों को इचिंग की समस्या होती है जिसके बाद लोग चेहरे को खुजलाते हैं जिससे इस बग का मल घाव पर लग कर शरीर में प्रवेश कर जाता है. कई बार आंखें या मुंह के माध्यम से भी इस बग का मल लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे चागास रोग होने की संभावना बढ़ जाती है.

ट्रिपैनोसोमा क्रूजी
ये बग आमतौर पर चेहरे पर ही हमला करते हैं इसी वजह से इसे किसिंग बग कहा जाता है. ये बग काले रंग के होते हैं जो दिखने में छोटे-से कीड़े जैसे होते हैं पर इनका असर बहुत बड़ा और खतरनाक हो सकता है. किसिंग बग यानी ट्राइटोमाइन बग्स के मल में ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नाम का एक पैरासाइट पाया जाता है जो चागास रोग के लिए जिम्मेदार होता है.बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें किसिंग बग ने काटा है. कई लोगों को लगता है कि ये केवल एक मामूली मच्छर के काटने का निशान है और लोग अनजाने में उस जगह को खुजाते हैं और इसी दौरान पैरासाइट लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है जो बाद में चागास डिजीज का रूप ले लेता है.

लक्षण
चागास रोग के लक्षण कई बार बेहद मामूली होते हैं जिस वजह से इसे पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर इस बीमारी में बुखार, थकान, शरीर में दर्द, रैशेज, आंखों की पलकें सूजना, पाचन में दिक्कत और सिरदर्द जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback
 

चरण 
चागास डिजीज लोगों में दो चरणों में फैलता है जिसमें से पहले चरण में अक्सर हल्के लक्षण देखने को मिलते हैं और कई बार कोई भी लक्षण नहीं होते हैं. बहुत से लोगों को इस बीमारी का पता दूसरे चरण में चलता है जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं. चागास के कारण हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या दिल का दौरा, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, आंतों में सूजन तक की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.

अमेरिका 
पिछले कुछ सालों में ये बीमारी लैटिन अमेरिका और अमेरिका के कई राज्यों में फैल चुकी है जो धीरे-धीरे बाकी के देशों में भी अपने पैर पसार सकती है. अब तक चागास की कोई वैक्सीन नहीं बनी है जिस वजह से बचाव ही इसका एकमात्र रास्ता है. हालांकि इस रोग के इलाज के लिए दो तरह की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे 80 से 100 फीसदी लोग ठीक हो सकते हैं.

कैरे करें बचाव

  • घर की अंदर की दरारों की सील कर के रखें ताकी किसिंग बग घर में ना आ सके.
  • पालतू जानवर या जंगली जानवर (जैसे ओपॉसम और रैकून) के संपर्क में आने से बचे.
  • घर के आसपास पक्षियों को घोसला ना बनाने दें और खिड़कियों पर जाली लगवा कर रखें.
  • पुराने या कमजोर निर्माण वाले मकानों से दूरी बना कर रखें.
  • रात को खुले में या छत पर सोने से बचे और मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

kissing bugchagas disease symptomstriatomine bug

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;