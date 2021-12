पानी की तरह बह जाएगी पेट की चर्बी, रसोई में रखी 1 चीज खाने से Belly Fat होगा गायब

Weight loss with spices and foods: वजन कम करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे मत बैठिए. क्योंकि, एक्सरसाइज एक हद तक ही वेट लॉस करने में मदद करती है. इसके साथ आप पेट की चर्बी कम करने के लिए रसोई में रखी कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं. ये चीजें खाने से आपका बेली पैट (Tips to remove belly fat) पानी की तरह बह जाएगा. आइए जानते हैं कि रसोई में मौजूद कौन-सी चीजें वेट लॉस में मदद कर सकती हैं.

Kitchen things for Weight loss: ये चीजें खाने से पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. अबरार मुल्तानी के मुताबिक, वजन कम करने के लिए प्रोटीन और फाइबर वाली चीजों का सेवन करना चाहिए. जो पेट को देर तक भरा रखती हैं.

ये भी पढ़ें: Tips for Men: 2 हफ्तों के अंदर मर्दों की नस-नस में ताकत भर जाएगी, ये 1 चीज खाने के बाद देखें कमाल

1. मेथी - Benefits of fenugreek

रसोई के अंदर मेथी आराम से मिल जाएगी. जो कि पेट की चर्बी को पिघलाने के लिए काफी असरदार होती है. इसमें फाइबर और मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाले गुण मौजूद होते हैं. जिस कारण शरीर तेजी से फैट बर्न करता है. इसके साथ ही मेथी का पानी शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में भी मदद करता है.

2. पीनट बटर

पीनट बटर में प्रोटीन और फाइबर की पर्याप्त मात्रा होती है, जो पेट को देर तक भरा रखती है. यह किचन इंग्रीडिएंट ना सिर्फ बेली फैट घटाने (kitchen ingredient to reduce belly fat) में मदद करता है, बल्कि मसल्स बनाने के भी काम आता है. बस मधुमेह से पीड़ित लोग इस का सेवन करने से बचें.

3. काली मिर्च - Benefits of black pepper

काली मिर्च में piperine मौजूद होता है, जो बेली फैट को इकट्ठा नहीं होने देता है. इसके साथ ही यह आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है, जिससे पहले से जमा फैट मोम की तरह पिघलने लगता है. काली मिर्च खाने से वेट लॉस होने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है. अगर आप सर्दी में वजन कम (lose weight in winters) करना चाहते हैं, तो काली मिर्च का सेवन काफी फायदेमंद होता है.

ये भी पढ़ें: Weight loss food: चावल खाने से घट जाएगा वजन, बस इस तरह खाएं, जिंदगीभर कमर रहेगी पतली

4. चना खाने के फायदे

वेट लॉस करने के लिए चना एक जबरदस्त फूड है. इसमें फाइबर, प्रोटीन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और कई मिनरल्स होते हैं. जो पेट की चर्बी घटाने में मदद करते हैं और शरीर को तंदरुस्त बनाए रखते हैं. आप चने को अपनी डाइट में आसानी से शामिल कर सकते हैं.

5. मटर

भारत में ठंड के मौसम में आलू-मटर की सब्जी खाना बहुत लोगों को पसंद होता है. मटर एक बेहतरीन वेट लॉस फूड है, जो पेट की चर्बी को पानी की तरह बहाने में मदद कर सकता है. इसमें प्रोटीन के साथ विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन भी मौजूद होता है. जो इम्यून सिस्टम को बी मजबूत बनाता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.