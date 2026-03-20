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Hindi NewsHealthसमय पर सोएं और टाइम से जागें... बॉडी के लिए क्यों जरूरी है दादी-नानी की ये राय; एक्सपर्ट भी मानते हैं ये बात

'समय पर सोएं और टाइम से जागें...' बॉडी के लिए क्यों जरूरी है दादी-नानी की ये राय; एक्सपर्ट भी मानते हैं ये बात

#HumFitTohIndiaHit भागदौड़ भरी लाइफ में अधिकतर लोग अपनी डाइट, जिम और ऑफिस का काम तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन नींद का समय तय नहीं कर पाते हैं. देर रात को जगना, अलग-अलग समय पर उठना आदि. एक्सपर्ट का कहना है कि रोज एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर उठना सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है. इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:09 PM IST
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'समय पर सोएं और टाइम से जागें...' बॉडी के लिए क्यों जरूरी है दादी-नानी की ये राय; एक्सपर्ट भी मानते हैं ये बात

ऑफिस से आने के बाद, डिनर करने के बाद अक्सर लोग 5 मिनट के लिए मोबाइल फोन हाथ में लेते हैं. लेकिन घंटों रील्स देखते रह जाते हैं. जिस वजह से रात को लेट सोते हैं वहीं अगले दिन जल्दी उठते हैं. रोजाना सोने का समय अलग-अलग होता है. क्या आप जानते हैं रोजाना एक समय पर सोने से नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है. इस आदत से दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं. आकाश हेल्थकेयर की डायरेक्टर एंड एचओडी-न्यूरोलॉजी डॉ. मधुकर भारद्वाज बताते से जानते हैं. रोज एक ही समय पर सोते और उठते हैं तो शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं. 

 

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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