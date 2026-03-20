'समय पर सोएं और टाइम से जागें...' बॉडी के लिए क्यों जरूरी है दादी-नानी की ये राय; एक्सपर्ट भी मानते हैं ये बात

ऑफिस से आने के बाद, डिनर करने के बाद अक्सर लोग 5 मिनट के लिए मोबाइल फोन हाथ में लेते हैं. लेकिन घंटों रील्स देखते रह जाते हैं. जिस वजह से रात को लेट सोते हैं वहीं अगले दिन जल्दी उठते हैं. रोजाना सोने का समय अलग-अलग होता है. क्या आप जानते हैं रोजाना एक समय पर सोने से नींद की गुणवत्ता अच्छी होती है. इस आदत से दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं. आकाश हेल्थकेयर की डायरेक्टर एंड एचओडी-न्यूरोलॉजी डॉ. मधुकर भारद्वाज बताते से जानते हैं. रोज एक ही समय पर सोते और उठते हैं तो शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं.

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