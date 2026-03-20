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Hindi NewsHealthदिन के सिफ 5-6 घंटे ही लेते हैं नींद? बंद पड़ जाएंगी दिमाग की नसें, शरीर भी हो जाएगा ढीला!

दिन के सिफ 5-6 घंटे ही लेते हैं नींद? बंद पड़ जाएंगी दिमाग की नसें, शरीर भी हो जाएगा ढीला!

#HumFitTohIndiaHit आज के समय में लोग काम और मोबाइल की वजह से देर रात को जागते हैं. अगले दिन ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठते हैं. ऐसा करने से नींद में कमी आती है. लंबे समय तक ऐसा करने से शरीर और दिमाग दोनों पर गंभीर असर पड़ता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:07 AM IST
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दिन के सिफ 5-6 घंटे ही लेते हैं नींद? बंद पड़ जाएंगी दिमाग की नसें, शरीर भी हो जाएगा ढीला!

आज के अनहेल्दी लाइफस्टाइल में लोग मोबाइल फोन, तनाव और काम की वजह से अपनी नींद के साथ समझौता कर रहे हैं. देर रात तक जागना फिर काम के लिए जल्दी उठना भी आम बात हो गई है. कम नींद लेने से ना केवल थकान बल्कि इसका असर शरीर और दिमाग पर भी पड़ता है. लंबे समय तक नींद की कमी से गंभीर बीमारी हो सकती है. आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर एंड एचओडी-न्यूरोलॉजी डॉ. मधुकर भारद्वाज से जानते हैं नींद कम लेना कैसे सेहत को खराब कर सकती है. 

कम नींद लेने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है 
कम नींद लेने का सीधा असर दिमाग पर पड़ा है. डॉक्टर के अनुसार नींद में कमी की वजह से फोकस में कमी, मेमोरी और सोचने-समझने की क्षमता में कमी आती है. जब हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तो दिमाग नई जानकारी को सही से प्रोसेस नहीं कर पाता है. इस वजह से याददाश्त कमजोर होने लगती है. निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर पड़ता है. 

मूड पर पड़ता है गहरा असर 
नींद की कमी का सीधा असर हमारे मूड पर भी पड़ता है. कम नींद की वजह से इंसान चिड़चिड़ा, तनावग्रस्त और इमोशनल रूप से अस्थिर हो जाता है. लंबे समय तक कम नींद लेने से डिप्रेशन का भी रिस्क बढ़ सकता है. 

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इम्यून सिस्टम हो सकता है कमजोर 
कम नींद लेने से इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो सकता है. कम नींद लेने से बार-बार सर्दी-जुकाम होने का रिस्क बढ़ जाता है. डॉक्टर का कहना है कि नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है. अगर नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर खुद को सही से रिपेयर नहीं कर पाता है, जिससे इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है. 

वजन बढ़ने का खतरा
नींद की कमी होने पर शरीर के मेटाबॉलिज्म पर भी असर पड़ता है. नींद की कमी होने पर भूख बढ़ाने वाले हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इंसान ज्यादा खाने लगता है और वजन भी बढ़ने लगा है. डॉक्टर के अनुसार वजन बढ़ने से डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है. 

हार्ट हेल्थ पर असर 
कम नींद लेने से हार्ट हेल्थ पर भी खतरनाक असर पड़ा है. डॉक्टर के अनुसार जो लोग कम सोते हैं, उन लोगों में हार्ट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क अधिक होता है. 

रोजाना कितने घंटे सोना चाहिए 
डॉक्टर के अनुसार रोजाना एक इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. बच्चों और किशोरों को ज्यादा नींद की जरूरत होती है. इसके अलावा सोने और उठने का एक समय तय होना चाहिए. सोने से पहले मोबाइल फोन और स्क्रीन से दूरी बनाएं. कैफीन का कम से कम सेवन करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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