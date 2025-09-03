हाथ कांपते हैं? कमजोरी समझने की न करें बेवकूफी, इन जरूरी विटामिन और मिनरल्स की हो सकती है कमी
Advertisement
trendingNow12906868
Hindi NewsHealth

हाथ कांपते हैं? कमजोरी समझने की न करें बेवकूफी, इन जरूरी विटामिन और मिनरल्स की हो सकती है कमी

Trembling Hands Reason: आमतौर पर हाथ कांपने पर हम कमजोर समझकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन आपको बता दें, शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर भी शरीर में कंपन महसूस हो सकती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथ कांपते हैं? कमजोरी समझने की न करें बेवकूफी, इन जरूरी विटामिन और मिनरल्स की हो सकती है कमी

Causes of Shaky Hands: कई बार बिना किसी कारण के हाथ कांपने लगते हैं, जिसे आमतौर पर कमजोरी समझकर लोग इग्नोर कर देते हैं. लेकिन आपको बता दें, कि इसे इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं है. शरीर में कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी हाथ कांपने हैं. ऐसे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस विटामिन और मिनरल्स की कमी से हाथ कांपते हैं.

 

विटामिन B12 की कमी
हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने में विटामिन B12 मदद करता है. ऐसे में जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो नसें भी कमजोर होने लगती है, जो हाथों में झुनझुनी, सुन्नपन या कांपना का कारण बन सकता है. शरीर में विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं- थकान, कमजोरी, ध्यान न लगना, हाथ-पैरौं में झुनझुनी. वहीं डाइट में विटामिन b12 से भरपूर डाइट जैसे अंडा, दूध, दही, पनीर, मांस-मछली शामिल करने से इसकी कमी पूरी की जा सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मैग्नीशियम की कमी
मैग्नीशियम आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. यह मसल्स और नसों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. वहीं इसकी कमी होने पर शरीर में ऐंठन और कंपन हो सकती है. शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने पर नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, मसल्स में खिंचाव या कांपना महसूस हो सकता है. ऐसे में डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीन्स, केला शामिल करने से इसकी कमी पूरी की जा सकती है.

 

विटामिन D
विटामिन D हड्डियों और मसल्स को मजबूती देने का काम करता है. शरीर में इसकी कमी से मसल्स कमजोर हो सकते हैं और हांथों में कंपन महसूस हो सकता है. हालांकि ज्यादातर मामलों में ऐसा ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है. शरीर में विटामिन D की कमी होने पर हड्डियों में दर्द, थकावट, मूड खराब जैसा महसूस हो सकता है. वहीं सूजन की रोशनी सेने से विटामिन D की कमी पूरी की जा सकती है.

 

कैल्शियम की कमी
कई बार कैल्शियम की कमी होने पर भी हाथों में कंपन महसूस हो सकती है. इसकी कमी से हड्डी और मसल्स कमजोर हो जाती हैं. शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर मसल्स में ऐंठन, कमजोरी, तेज हार्ट बीट महसूस हो सकता है. हालांकि डाइट में दूध, दही, पनीर, तिल, हरी सब्जियों को शामिल करने से इसकी कमी दूर की जा सकती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Shaky handsTrembling hands reason

Trending news

इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
;