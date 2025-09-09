डायबिटीज से अंजान हैं युवा, जागरूकता की कमी बढ़ा सकती है बीमारियों का खतरा; लैंसेट की रिसर्च में खुलासा

Lancet Research on Diabetes: व्लर्ड लेवल पर युवाओं में डायबिटीज को लेकर जागरूकता की कमी सीरियस हेल्थ क्राइसिस को सिग्नल दे रही है. प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में पब्लिश्ड एक हालिया स्टडी के अनुसार, बड़ी संख्या में यंग एडल्ट्स को यह मालूम ही नहीं है कि वे डायबिटीज से पीड़ित हैं. यह स्थिति हेल्थ के लिए गंभीर खतरा हो सकती है.

204 देशों के आंकड़ों का किया गया विश्लेषण

वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आईएचएमई) के ग्लोबल स्टडीज में 2000 से 2023 तक 204 देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लगभग 44% डायबिटीज पीड़ितों को इसकी जानकारी ही नहीं थी. हालांकि, यह आंकड़ा 2000 के मुकाबले बेहतर है, जब 53% लोग इससे अनजान थे. हालांकि, जागरूकता की दर अभी भी बेहद कम है.

15 से 39 उम्र में डायग्नोसिस का रेट सबसे कम

चिंता का विषय यह है कि 15 से 39 साल की उम्र के लोगों में डायग्नोसिस का रेट सबसे कम पाई गई. इस एज ग्रुप में सिर्फ 26% लोगों को ही डायबिटीज का पता चल पाया, जबकि इस उम्र में बीमारी की पहचान नहीं होने से आगे चलकर सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्योंकि ये लोग लंबे समय तक बिना उपचार के जीते हैं, जिससे आंखों, गुर्दों, हृदय और नसों पर बुरा असर पड़ता है.

2050 तक 1.3 अरब लोग डायबिटीज से होंगे पीड़ित

IHME की मुख्य लेखिका लॉरेन स्टैफोर्ड ने कहा, "अगर यही स्थिति रही तो साल 2050 तक 1.3 अरब लोग डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं, जिनमें से लगभग आधे को इसकी जानकारी भी नहीं होगी. यह एक चुपचाप फैलने वाली महामारी बन सकती है."

91% लोग कोई दवा या मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन लोगों को डायबिटीज का पता चल चुका है, उनमें से 91% लोग किसी न किसी प्रकार की दवा या मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है. चिंता की बात यह है कि उनमें से केवल 42% का ब्लड शुगर लेवल सही तरीके से कंट्रोल है. वर्ल्ड लेवल पर सिर्फ 21% डायबिटीक लोगों का ब्लड शुगर सही से कंट्रोल में है.

इन देशों में इलाज की दर सबसे बेहतर

क्षेत्रीय लेवल पर भी स्थिति असमान है. हाई इनकम वाले देशों जैसे नॉर्थ अमेरिका में निदान की दर सबसे ज्यादा है, वहीं एशिया-पैसिफिक देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में निदान के बाद इलाज की दर सबसे बेहतर पाई गई. दक्षिण लैटिन अमेरिका में जिन लोगों को इलाज मिल रहा है, उनमें से सबसे ज्यादा लोग अपना ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल में रख पा रहे हैं. इसके विपरीत, मध्य उप-सहारा अफ्रीका में केवल 20% से भी कम लोगों को पता है कि उन्हें डायबिटीज है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है.

स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में इनवेस्टमेंट की जरूरत

रिसर्च इस बात पर जोर देता है कि तेजी से बढ़ते डायबिटीज मामलों को देखते हुए खासतौर से युवाओं के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रमों में इनवेस्टमेंट की जरूरत है. साथ ही, सभी क्षेत्रों, खासकर लॉ और मीडिया इनकम वाले देशों में दवाइयों और ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस की सुलभता सुनिश्चित की जानी चाहिए.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.