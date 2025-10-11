Advertisement
trendingNow12958025
Hindi NewsHealth

साइलेंट किलर 'हाई बीपी' से बचाव के लिए करें उपाय, आयुर्वेद ने बताया ने असरदार नुस्खा!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हाई बीपी का शिकार हैं. आयुर्वेद ने हाई बीपी की समस्या से बचाव के उपाय बताएं हैं. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साइलेंट किलर 'हाई बीपी' से बचाव के लिए करें उपाय, आयुर्वेद ने बताया ने असरदार नुस्खा!

आजकल की जीवनशैली और खानपान ने मानव शरीर को कई रोगों से ग्रस्त कर दिया है. छोटी उम्र में ही बड़ी उम्र की बीमारियां होने लगी हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की मानें तो आज के समय में उच्च रक्तचाप की समस्या से देश के 30 फीसदी युवा जूझ रहे हैं. कुछ लोग उच्च रक्तचाप को बीमारी ही नहीं मानते और कुछ लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी ही नहीं है कि कैसे ये "साइलेंट किलर" की तरह शरीर को अंदर से खोखला कर देता है.

वात दोष असंतुलन होने पर होता है बीपी 
आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप को वात दोष का असंतुलन माना गया है. शरीर में जब वात दोष ज्यादा बढ़ने लगता है तो उच्च रक्तचाप की समस्या धीरे-धीरे बनने लगती है. इसमें बैचेनी होना, घबराहट होना, और सिर में दर्द होना जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं. उच्च रक्तचाप में ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर, आंखों की रोशनी चली जाना, नाक से लगातार खून बहना और हार्ट अटैक तक आ सकता है. ऐसे में रक्तचाप का सामान्य होना बहुत जरूरी है.

लौकी का जूस 
आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से काफी हद तक इसपर नियंत्रण पाया जा सकता है. लौकी और तुलसी का जूस इस स्थिति को नियंत्रित करता है. आधा कप लौकी का जूस और उसमें पांच तुलसी की पत्तियां मिलाकर सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए. इसका सेवन कफ और वात दोष को नियंत्रित करता है और दिल और पेट दोनों को ठंडक देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आंवला का सेवन 
सर्पगंधा की जड़ उच्च रक्तचाप में फायदेमंद होती है. इसके लिए रात में सर्पगंधा की जड़ को भिगोकर रख दें और सुबह उबालकर पी लें. चाहें तो आप बाजार में उपलब्ध चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये उच्च रक्तचाप के बढ़ने की गति को नियंत्रित करता है. आंवला और शहद का सेवन भी फायदा देगा. ये दोनों शरीर की रोग प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. रोज सुबह एक चम्मच आंवले का चूर्ण शहद के साथ खाना चाहिए. ये आपके दिल को ठीक करने का काम करेगा.

ना करें ये काम 
इसके अलावा शोधन क्रिया भी कर सकते हैं, जो पूरे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगी और कई रोगों से बचाएगी. उच्च रक्तचाप की समस्या में ज्यादा तनाव लेने से बचें. साथ ही सिगरेट, शराब और कैफीन का सेवन न करें. इसमें नींद का पूरा होना भी जरूरी है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipsBP

Trending news

हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
us
US के तो सुर बदल गए...पाक पर जान लुटाने वाले अमेरिका का यू-टर्न, जमकर हो रही तारीफ
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
west bengal news in hindi
मेडिकल छात्रा से रेप के बाद गरमाई बंगाल की सियासत, कितना सुरक्षित है ममता का गढ़?
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
AAP News
AAP नेता राजू की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का विरोध, कहा- सच्चाई को बंद नहीं कर सकते
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार