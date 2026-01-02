Advertisement
trendingNow13061670
Hindi NewsHealthसर्दियों में आलस करना बढ़ा सकता है हार्ट अटैक का रिस्क, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका!

सर्दियों में आलस करना बढ़ा सकता है हार्ट अटैक का रिस्क, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका!

सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ने के साथ-साथ शरीर में सुस्ती आने लगती है. ठंड के मौसम में देर तक रजाई में रहने की आदत, छुट्टी वाले दिन लेट तक रजाई या कंबल में रहना आपके हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 02, 2026, 05:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में आलस करना बढ़ा सकता है हार्ट अटैक का रिस्क, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका!

सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग आलसी हो जाते हैं. लंबे समय तक रजाई और कंबल रहने की आदत आपके हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है. सुबह देर तक उठना और फिजिकल एक्टिविटी का भी कम होना हार्ट हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. एशियन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डॉ. प्रतीक चौधरी से जानते हैं सर्दियों में आलस करना कैसे आपके हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक है. 

एक्सरसाइज में कमी 
सर्दियों में लोग वॉक करना, जिम जाना और योग कम कर देते हैं. ठंड के मौसम में अक्सर लोग घर में आराम करते हैं. सर्दियों के मौसम में आराम करना हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है. डॉक्टर का कहना है कि रोजाना व्यायाम करना हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.जब सर्दियों में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाते हैं तो हार्ट पर दबाव बढ़ने लगते हैं. एक्सरसाइज की कमी से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और शुगल लेवल असंतुलित हो सकता है. जिससे हार्ट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. 

मोटापा 
सर्दियों में भूख ज्यादा लगने लगती है ऐसे में लोग ऑयली और मीठी चीजों का सेवन अधिक करने लगते हैं. वहीं फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से कैलोरी बर्न नहीं हो पाती है जिस वजह से वजन तेजी से बढ़ने लगता है. मोटापा हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक होता है. ज्यादा वजन होने की वजह से शरीर में फैट जमा हो जाता है जो कि धमनियों को संकरा बना देता है जिससे दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोलेस्ट्रॉल पर दिखता है असर 
सर्दियों के मौसम में हाई फैट फूडस का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है. सर्दियों में LDL बढ़ जाता है वहीं HDL कम हो जाता है है. ठंड के मौसम में बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक होता है. दरअसल धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है को ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है जिस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. 

डॉक्टर से जानें उपाय 
सर्दियों के मौसम में आलस को खुद पर हावी ना होने दें. ठंड के मौसम में रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करें, इसके अलावा हल्की वॉक और स्ट्रेचिंग करें. खानपान में हरी सब्जियां, फल और फाइबर फूड्स को शामिल करें. ठंड के मौसम में ऑयली फूड्स का सेवन करने से बचें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

सर्दियों में घर पर झटपट से बनाएं सभी की पसंदीदा चीज गाजर रसमलाई, जान लें रेसिपी 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth

Trending news

नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
India News
भारत को अपनी रक्षा का हक, पाकिस्तान को एस जयशंकर ने लगाई लताड़; चीन को भी नहीं बख्शा
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
Imd Weather Forecast Today
Weather forecast: उत्तर भारत के इन राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
Narendra Modi
बुद्ध की धरती फिर बन रही 'विश्व-नेतृत्व' की धुरी, 3 जनवरी से दुनिया देखेगी ये विरासत
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
National News
वोट चोरी पर बीजेपी प्रवक्ता का विपक्ष पर हमला, बंगाल को बताया जंगलराज
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
West Bengal political violence
बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में 5 दिन बाद तालाब में मिला लापता भाजपा नेता का शव
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
Online Land Records Download
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
MP Priyanka Chaturvedi
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Indore Contaminated Water
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल