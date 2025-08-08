इंटरनेट से आइडिया लेकर खाई जानवरों की दवा, सोचा कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन 45 साल के युवक को मिली मौत

Cancer: एक 45 साल के शख्स की जानवरों को दी जाने वाली कीड़े मारने की दवा लेने के बाद मौत हो गई. एक जांच में यह बात सामने आई है कि वो इस दवा को कैंसर का इलाज मानता था. ली रेडपैथ (Lee Redpath) को 3 हफ्ते तक जानवरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फेनबेंडाजोल (fenbendazole) नामक एंटी पैरासिटिक दवा (Anti-parasitic drug) लेने के बाद लिवर फेल होने के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

गलत दवा खाने से मौत

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक 29 अप्रैल 2025 को इंग्लैंड कैंब्रिज ( Cambridge) के एडनब्रुक हॉस्पिटल (Addenbrooke’s Hospital) में उनका निधन हो गया. ली ने इस दवा को यूक्रेन (Ukraine) के एक सप्लायर से मंगाया था, ये सोचकर कि ये सेफ है. लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो दवा समझ रहा था, वो उसके लिए 'जहर' साबित होने वाला है.



यह भी पढ़ें- "कैंसर के ट्यूमर से घुटकर मर गई मेरी बहन", कब्र में मिट्टी भी नहीं दे पाया भाई, ये गलत इलाज बनी वजह



इंटरनेट पर किए गए फर्जी दावे में फंसे

45 साल के ली ने सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी पोस्ट देखे थे, जिनमें दावा किया गया था कि फेनबेंडाजोल कैंसर (Cancer) का इलाज कर सकती है. जबकि इस दवा को इंसानों पर इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है. ये दवा जानवरों में पाए जाने वाले कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैरासाइट (Gastrointestinal parasites) के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है, जिनमें जियार्डिया (Giardia), राउंडवर्म (Roundworm), हुकवर्म (Hookworm), व्हिपवर्म (Whipworm), टेपवर्म (Tapeworm) और पिनवर्म (Pinworm) शामिल हैं.

सेफ समझ रहे थे

हालांकि, एक्टर मेल गिब्सन (Mel Gibson) जैसे कई मशहूर हस्तियों ने भी इंसानों के लिए इस दवा को बढ़ावा दिया है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में जो रोगन (Joe Rogan) को बताया था कि उनके 3 दोस्तों ने एंटी पैरासिटिक दवा आइवरमेक्टिन (Ivermectin) के साथ ये दवा लेकर स्टेज-4 कैंसर को ठीक कर लिया था. हंटिंगडन (Huntingdon) में हुई जांच में पता चला कि ली का मानना था कि ये दवा कैंसर को रोक सकती है. उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर लॉरेन लाल (Lauren Laul) ने जांच में गवाही दी. उन्होंने बताया कि उनके बॉयफ्रेंड को लगता था कि ये दवा इस्तेमाल के लिए सेफ है और अमेरिका में बहुत पॉपुलर है.



ली रेडपैथ और उनकी पार्टनर लॉरेन लाल

2 साल तक दवा खाते रहे

लॉरेन ने कहा, "उसने इसे ऑनलाइन देखा था, सोचा कि ये सुरक्षित है, अमेरिका में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इस दवा को लेते वक्त उसे कोई मेडिकल हेल्थ नहीं मिली थी, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर किसी तरह की चेतावनी जारी की जानी चाहिए. मैं इसे ऑनलाइन ए़डवरटाइट होते हुए देख रही हूं और लोग इसे ली की तरह ही खुद खरीद सकते हैं और अनजाने में खुद को मार सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरी जानकारी नहीं है." लॉरेन ने ये भी बताया कि ली अपनी मौत से 2 साल पहले से ही ये दवा ले रहे थे.

ऐसी दवा इंसानों के लिए सेफ नहीं

एडनब्रुक के कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. ग्विलिम वेब (Dr. Gwilym Webb) ने चेतावनी दी कि "इंसानों में कैंसर को रोकने या इलाज करने के लिए फेनबेंडाजोल का कोई प्रूवेन बेनेफिट नहीं है." उन्होंने जांच में बताया कि ली को पिछले 3 महीनों में शराब के ज्यादा सेवन के कारण लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लायक नहीं माना गया था. लेकिन पोस्टमॉर्टम से पता चला कि ली का लिवर फेल होने का कारण फेनबेंडाजोल ही था.

दवा के असर से नहीं बच पाए ली

कैंब्रिजशायर और पीटरबरो की सहायक कोरोनर (Assistant Coroner) कैरोलिन जोन्स (Caroline Jones) ने ये फाइंडिंग्स निकाली कि शराब से जुड़े सिरोसिस के साथ-साथ फेनबेंडाजोल से लिवर में चोट लगने के कारण ली की लिवर और किडनी फेल होने से मौत हुई.

उन्होंने जांच में कहा, "मैं फेनबेंडाजोल के जहरीले असर से संतुष्ट हूं और यही इंजरी का शुरुआती कारण था. ये एक ताकतवर एंटी वॉर्मिंट ट्रीटमेंट है जिसे तय की गई मात्रा से बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक लिया गया था."

"अस्पताल में भर्ती के दौरान उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि वह फेनबेंडाजोल दवा ले रहे थे, जिसे उन्होंने यूक्रेन के एक सप्लायर से ऑनलाइन खरीदा था. उन्होंने इसके कथित एंटी-कैंसर प्रॉपर्टीज के बारे में वीडियो देखे थे. ये माना गया कि फेनबेंडाजोल ही गंभीर चोट का शुरुआती कारण था. इलाज के बावजूद ली की हालत खराब होती चली गई, लेकिन वो ट्रांसप्लांट के लिए लायक नहीं थे."

"उनकी हालत में थोड़े समय के लिए सुधार हुआ, लेकिन 27 अप्रैल को उनकी हालत फिर बिगड़ी. ये पता चला कि ली के ऑर्गन फेल हो रहे थे और 29 अप्रैल को शाम 6:06 बजे उनका निधन हो गया. हालांकि ली ने अपनी सेहत सुधारने के अच्छे इरादे से फेनबेंडाजोल ली होगी, लेकिन ये एक जानबूझकर की गई गलती थी जिसके कारण उनकी अनजाने में मौत हो गई."

लॉरेन ने कोरोनर से भविष्य में होने वाली ऐसी मौतों को रोकने के लिए एक रिपोर्ट लिखने की गुजारिश की, लेकिन मिस जोन्स ने उनके रिक्वेस्ट को मना कर दिया. कोरोनर ने कहा कि "पर्याप्त सबूत नहीं थे," हालांकि वो लोगों द्वारा इस दवा को ऑनलाइन खरीदने के बारे में "फिक्रमंद" थीं. ली की मौत को गलत कदम उठाने के कारण हुई मौत के रूप में दर्ज किया गया था.