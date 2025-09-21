मिडिल एज आते ही दर्द से परेशान होने लगते हैं पैर, कहीं इन 3 विटामिंस कमी तो नहीं?
मिडिल एज आते ही दर्द से परेशान होने लगते हैं पैर, कहीं इन 3 विटामिंस कमी तो नहीं?

पैरों का दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र का इशारा नहीं है, इसका मतलब से भी हो सकता है कि आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं. कुछ विटामिंस को इग्नोर करना लेग्स के लिए भारी पड़ सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:55 AM IST
Leg Pain: मिडिल एज यानी 35 से 50 की उम्र आते-आते शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं. इस दौरान सबसे आम शिकायत पैरों में दर्द, थकान और सुन्नपन की होती है. बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र या काम के बोझ का नतीजा मान लेते हैं, जबकि असली वजह कई बार शरीर में जरूरी विटामिंस की कमी होती है. खासकर विटामिन B12, विटामिन D3 और विटामिन B1 (थायमिन) की कमी पैरों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है. आइए जानते हैं इनका रोल क्या है और इनकी कमी से कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं.

1. विटामिन B12 की कमी
विटामिन बी12 नर्वस सिस्टम और ब्लड सेल्स के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से नसों पर असर पड़ता है, जिससे पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और लगातार दर्द की परेशानी होने लगती है. कई बार चलते वक्त पैरों में कमजोरी महसूस होती है और बैलेंस भी बिगड़ सकता है.

सोर्स: दूध, दही, अंडे, मछली, चिकन और फोर्टिफाइड सीरियल्स.
सलाह: शाकाहारी लोगों को बी12 सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि उनकी डाइट में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है.
2. विटामिन D3 की कमी

विटामिन डी3 हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी है. इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और पैरों में दर्द, खासकर एड़ियों और घुटनों में, ज्यादा महसूस होता है. ये कमी कैल्शियम के एब्जॉर्ब्शन को भी अफेक्ट करती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स मिडिल एज में कॉमन हो जाती हैं.

सोर्स: सुबह की धूप, अंडे की जर्दी, फैटी फिश (साल्मन, सारडाइन), मशरूम और फोर्टिफाइड मिल्क.

सलाह: हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन 15 से 20 मिनट धूप जरूर लें और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें.

3. विटामिन B1 (थायमिन) की कमी
थायमिन कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने और नसों के सही कामकाज के लिए जरूरी है. इसकी कमी से पैरों में भारीपन, जलन और थकान जैसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं. लंबे वक्त तक कमी रहने पर बेरी-बेरी जैसी बीमारी भी हो सकती है, जिसमें मसल्स की कमजोरी और दर्द लगातार बढ़ता जाता है.

सोर्स: साबुत अनाज, दालें, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली और हरी सब्जियां.

सलाह: जंक फूड और अल्कोहल से बचें क्योंकि ये थायमिन की कमी को और बढ़ा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;