Lifestyle Habits: ये आदतें कम उम्र में ला देंगी बुढ़ापा, कोई क्रीम या पाउडर नहीं बचा पाएगा

Skin Care: कोई भी चीज समय पर मिले, तो ही अच्छा लगता है. ठीक ऐसे ही, बुढ़ापा भी अगर अपने समय पर आए, तो ही सही रहता है. वरना आपको कम उम्र में ही बढ़ती उम्र के लक्षणों (Signs of Skin Aging) का सामना करना पड़ सकता है. जिसका कारण हमारी लाइफस्टाइल की कुछ आदतें होती हैं. ये आदतें शरीर को अंदर से खराब कर देती हैं. जिसके बाद कोई क्रीम या पाउडर उसे ठीक नहीं कर पाता. आइए जानते हैं कि लाइफस्टाइल की कौन-सी आदतें आपको कैसे बूढ़ा (Reasons of Old Skin in Young Age) बना देती हैं.

Habits that cause Skin Aging: कम उम्र में बूढ़ा बनाने वाली आदतें

हम कई तरह के स्किन केयर टिप्स या स्किन केयर रुटीन (Skin Care Tips or Skin Care Routine) को आजमाते रहते हैं. लेकिन, ना चेहरे पर चमक आती और ना ही झुर्रियां, मुंहासे आदि खत्म होते. दरअसल, इसके पीछे निम्नलिखित लाइफस्टाइल हैबिट (bad habits of skin aging) हो सकती हैं.

1. चेहरे को बार-बार छूना

कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने चेहरे को छुए बिना रह नहीं पाते हैं. वहीं, पिंपल्स या ब्लैकहेड्स को फोड़ते रहते हैं. लेकिन, ऐसा करने से स्किन डैमेज हो सकती है और चेहरे पर झुर्रियां आ सकती हैं. इसके अलावा, इस लाइफस्टाइल हैबिट के कारण पिंपल्स और ब्लैकहेड्स की समस्या ज्यादा भी हो सकती है.

2. Bad habits: तकिए का कवर साफ ना करना

लोग कहते हैं कि वो दिन में सही तरीके से फेसवॉश करते हैं. लेकिन फिर भी ब्लैकहेड्स, पिंपल्स, झुर्रियों की समस्या खत्म नहीं होती. दरअसल, इसके पीछे आपके तकिया का कवर कारण हो सकता है. क्योंकि, तकिया का हार्ड कवर या गंदा कवर चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए, फेसवॉश करने के साथ ही तकिए के कवर को साफ करना भी ना भूलें.

3. डिहाइड्रेशन

पानी कम पीने का कारण शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है और थकान हो सकती है. इसी तरह कम पानी पीने से स्किन भी थक जाती है और कमजोर व बेजान हो जाती है. जो कम उम्र में ही बूढ़े लोगों की तरह दिखने लगती है. अगर आप यंग स्किन पाना चाहते हैं, तो दिन में पर्याप्त पानी पीएं.

4. स्मोकिंग

सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू में मौजूद केमिकल नसों में सिकुड़न का कारण बनते हैं, जिससे स्किन को पोषण नहीं मिल पाता और स्किन भी ड्राई होने लगती है. इससे ड्राई स्किन, झुर्रियां आदि समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, शरीर में ऑक्सीजन कम होने से भी चेहरा बूढ़ा दिखने लगता है.

5. रातभर जागना

अगर आप रातभर जागते हैं और पूरी नींद नहीं लेते, तो भी आप कम उम्र में बूढ़े बन सकते हैं. क्योंकि, यह गलत आदत स्किन सेल्स को रिपेयर होने का समय नहीं देती, जिससे वह डैमेज होने लगती हैं.

