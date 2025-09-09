प्रेग्नेंसी में एक घूंट शराब भी बच्चे के लिए 'जहर' से कम नहीं, सेफ लिमिट के चक्कर में न पड़ें
Advertisement
trendingNow12914800
Hindi NewsHealth

प्रेग्नेंसी में एक घूंट शराब भी बच्चे के लिए 'जहर' से कम नहीं, सेफ लिमिट के चक्कर में न पड़ें

FASD Awareness Day 2025: जिन महिलाओं को शराब पीने की लत होती है, उनके लिए प्रेग्नेंसी में इस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जिसका बुरा असर पेट में पल रहे बच्चे पर होता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेग्नेंसी में एक घूंट शराब भी बच्चे के लिए 'जहर' से कम नहीं, सेफ लिमिट के चक्कर में न पड़ें

Drinking Alcohol During Pregnancy: हर साल 9 सितंबर को 'अंतरराष्ट्रीय भ्रूण अल्कोहल सिंड्रोम दिवस' मनाया जाता है. ये तारीख साल के नौवें महीने के नौवें दिन होती है. ये दिन संदेश देता है कि पूरे 9 महीने, प्रेग्नेंसी के दौरान एक भी बूंद शराब नहीं लेना है. इस मौके पर सीनियर ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक से अल्कोहल से होने वाले गंभीर असर को लेकर बात की. 

बिलकुल सेफ नहीं है अल्कोहल
न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए डॉ. पाठक ने बताया, ''प्रेग्रनेंसी में अल्कोहल लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, चाहे मात्रा कितनी भी कम क्यों न हो. प्रेग्नेंसी के दौरान शराब की कोई सेफ लिमिट नहीं होती. यहां तक कि एक घूंट अल्कोहल भी बच्चे की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. यही कारण है कि 9 सितंबर को दुनिया भर में ये अवेरनेस फैलाने की कोशिश होता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करने का प्लान बना रही हैं, वो पूरी तरह शराब से दूर रहें.''

पेट में पल रहे बच्चे पर असर
डॉ. पाठक ने कहा, ''जब कोई महिला शराब पीती है, तो वो अल्कोहल उसके शरीर से होते हुए प्लेसेंटा के जरिए सीधे भ्रूण तक पहुंच जाता है. फीटस का शरीर अभी विकसित हो रहा होता है और वह किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ, खासकर अल्कोहल, से खुद को नहीं बचा सकता. ऐसे में बच्चे के शरीर, दिमाग और बिहेवियर पर गंभीर असर पड़ सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

देर से पता चलता है
सबसे खतरनाक बात ये है कि ज्यादातर प्रेग्नेंसी बिना किसी प्लानिंग के होती हैं. ऐसे में महिलाओं को पता ही नहीं होता कि वो गर्भवती हैं और वे आम दिनों की तरह सामाजिक तौर पर या आदतन अल्कोहल लेती रहती हैं. जब तक उन्हें प्रेग्नेंसी का पता चलता है, तब तक भ्रूण शराब के कॉन्टैक्ट में आ चुका होता है और साइड इफेक्ट्स शुरू हो चुके होते हैं."

जन्म से ही डिसऑर्डर मुमकिन
अल्कोहल के कारण भ्रूण पर पड़ने वाले असर का जिक्र करते हुए डॉ. पाठक ने आगे कहा, ''शराब गर्भ में बच्चे के शरीर में कई तरह की जन्मजात डिसऑर्डर पैदा कर सकता है. बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है, वजन नॉर्मल से काफी कम हो सकता है, उसका विकास धीमा पड़ सकता है, और गर्भपात की आशंका भी बढ़ सकती है. चेहरे की बनावट में भी असामान्यताएं देखी जाती हैं, जैसे ऊपरी होंठ पतला होना, नाक और होंठ के बीच की जगह, जिसे फिल्ट्रम कहते हैं, पूरी तरह से स्मूद हो जाना, और आंखों का आकार सामान्य से छोटा होना जैसी चीजें शामिल हैं. ये सब लक्षण फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के इशारे होते हैं.''

बच्चे के मेंटल हेल्थ पर असर
उन्होंने बताया, ''सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी ऐसे बच्चों में पाई जाती हैं, जैसे कमजोर याददाश्त, कम आईक्यू, पढ़ाई में दिक्कत, हाइपर-एक्टिविटी, नींद की समस्या, सोशल कनेक्ट की कमी और आत्मविश्वास की भारी कमी. ये सभी समस्याएं बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं. इस सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है. इसका सिर्फ एक ही उपाय है 'बचाव' और बचाव का सबसे कारगर तरीका है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंसी की योजना बना रही हैं, वे कम से कम तीन महीने पहले ही अल्कोहल का सेवन पूरी तरह बंद कर दें. इससे शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा और शिशु को सुरक्षित माहौल मिलेगा. गर्भावस्था का जैसे ही पता चले, तुरंत अल्कोहल से दूरी बना लेनी चाहिए.''

"कोई सेफ लिमिट नहीं है"
डॉ. मीरा पाठक ने साफ कहा, "प्रेग्नेंसी में अल्कोहल की कोई भी लिमिट सेफ नहीं है. ये एक मनगढ़ंत बात है कि थोड़ी-बहुत अल्कोहल से कोई फर्क नहीं पड़ता. असलियत ये है कि एक घूंट अल्कोहल भी जिंदगीभर के लिए बच्चे को नुकसान दे सकती है."

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

PREGNANCYAlcoholLiquor

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: मल्लिकार्जुन खरगे वोट डाल कर निकल रहे थे, राहुल गांधी ले रहे थे एंट्री, तभी हुआ कुछ ऐसा...देखें वीडियो
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: मल्लिकार्जुन खरगे वोट डाल कर निकल रहे थे, राहुल गांधी ले रहे थे एंट्री, तभी हुआ कुछ ऐसा...देखें वीडियो
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
;