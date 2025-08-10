अच्छे भी होते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड! किन्हें डाइट में करना चाहिए शामिल और कौन बनते हैं बीमारियों की वजह

Good vs Bad Ultra Processed Food: अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिन्हें रेडी-टू-ईट या जंक फूड भी कहा जाता है, इनमें प्रिजर्वेटिव, रंग, स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट और अतिरिक्त चीनी और वसा जैसे आर्टिफिशियल तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं. इनके ज्यादा सेवन से मोटापा, हार्ट की बीमारी, डायबिटीजी और कुछ मामलों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि CNN हेल्थ में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) ने हाल ही में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार ज्यादातर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड सही मात्रा में डाइट में शामिल किया जा सकता है. इस खबर में हम आपको अच्छे और बुरे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में बताएंगे.

कम नुकसानदेह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड

AHA की माने तो, कुछ अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड सेहत के लिए कम नुकसानदेह होते हैं. ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इन्हें बैलेंस्ड डाइट में शामिल किया ज सकता है. इनमें फ्रेश और फ्रोजन फल-सब्जियां शामिल है. इसके साथ-साथ होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, अनसॉल्टेड नट्स, सीड्स, ड्राई दालें-फलियां, प्लांट ऑयल्स, लो-फैट दूध या दही, लीन अनप्रोसेस्ड मीट और बिना चीनी वाले बेवरेज शामिल हैं. वहीं कम चीनी, कम नमक वाले प्लांट बेस्ड डेयरी और मीट ऑप्शन भी कम मात्रा में लिए जा सकते हैं.

हार्मफुल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड

AHA की रिपोर्ट के अनुसार, हार्मफुल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं. इनमें हाई फैट रेड मीड, प्रोसेस्ड मीट, बटर, नारियल तेल, सोडा, एनर्जी ड्रिंक शामिल है. इसके साथ-साथ कुकीज, कैंडी, आइसक्रीम, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, इंस्टेंट नूडल्स, पिज्जा, रिफाइंड ब्रेड, आदि से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है. इन चीजों में नमक, चीनी और अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हार्ट की बीमारी, मोटापा और डायबिटीजी के खतरे को बढ़ाती है.

क्या करना चाहिए?

प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है. ऐसे में AHA की रिपोर्ट में बताएं गए, कम नुकसानदेह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड को डाइट में शामिल किया जा सकता है. ये आसानी से मिल जाते हैं, साथ ही पोषण भी देते हैं. लेकिन ज्यादातर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड नुकसानदेह होते हैं. इनमें पाया जाने वाला हाई सोडियम और ट्रांस फैट हार्ट की बीमारीयों, हाई कैलोरी, मोटापा, डायबिटीजी का कारण बन सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.