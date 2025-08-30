मोटापे पर एक नहीं दोहरी मार करता है ये फूड, कहलाता है 'प्रोटीन का पावरबैंक'
Advertisement
trendingNow12902345
Hindi NewsHealth

मोटापे पर एक नहीं दोहरी मार करता है ये फूड, कहलाता है 'प्रोटीन का पावरबैंक'

Black eyed pea for obesity: वजन बढ़ना कई बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए आपके लिए फिटनेस बेहद जरूरी है. ऐसे में हमें ऐसी चीजों खानी होगी जिसमें प्रोटीन कूट-कूटकर भरा हो और वो वेट लॉस माहिर है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोटापे पर एक नहीं दोहरी मार करता है ये फूड, कहलाता है 'प्रोटीन का पावरबैंक'

Lobia For Weight Loss: आज के दौर में लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसके कारण मोटापा आम हो चुका है. बढ़ता हुआ वजन न सिर्फ शरीर की खूबसूरती को कम करता है, बल्कि ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और जोड़ों के दर्द जैसी कई बीमारियों की वजह भी बन जाता है. लोग वजन घटाने के लिए घंटों एक्सरसाइज करते हैं, तरह-तरह की डाइट अपनाते हैं, और कभी-कभी दिनभर भूखे भी रहते हैं. लेकिन अगर डाइट में ही कुछ चीजों को शामिल किया जाए, तो ये वजन आसानी से कम हो सकता है. तमाम चीजों में से एक है लोबिया, जिसको लेकर साइंटिफिक रिसर्च में भी दावा किया गया है कि वेट लॉस में बेहद असरदार है.

किस हद तक घटाता है मोटापा?
लोबिया एक तरह की दाल है जो छोटे सफेद रंग की होती है और उसमें एक छोटा काला या भूरा दाग होता है. यह दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसमें न्यूट्रीएंट्स की भरमार होती है. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, लोबिया में करीब 20.43 फीसदी प्रोटीन पाया जाता है. ये वजन कम करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद है. रिसर्च में देखा गया कि जब लोबिया को पकाकर खिलाया गया, तो उसका प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो (पीईआर) बढ़ गया. बता दें कि पीईआर एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि शरीर किसी खाने की चीज से कितना प्रोटीन सोख पा रहा है. पकाने पर ये स्टैंडर्ड 1.05 से बढ़कर 1.47 हो गया, यानी लोबिया पकाने के बाद शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है.

फाइबर का भी बेहतरीन सोर्स
लोबिया में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है. फाइबर का काम पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराना होता है. जब हमें भूख नहीं लगती, तो हम बार-बार कुछ भी खाने से बचते हैं और इस तरह हमारी कैलोरी की मात्रा घटती है. दूसरी तरफ प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है और जब मसल्स बनते हैं, तो शरीर खुद ही ज्यादा फैट बर्न करना शुरू कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोटापे पर दोहरी मार
लोबिया दो तरह से काम करता है- वह पेट भरकर भूख को कम करता है और फैट बर्न करने में भी मदद करता है. रिसर्च में यह भी देखा गया कि जब लोबिया में 20 प्रतिशत नॉन वेज मिलाया गया, तो इसके फायदे और बढ़ गए. प्रोटीन की पाचन क्षमता 74.9 प्रतिशत से बढ़कर 84.3 प्रतिशत हो जाती है, जो शरीर को ज्यादा ताकत और पोषण देता है और वजन घटाने में मदद करता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

weight lossLobiaProteinObesityblack eyed pea

Trending news

Virar Building Collapse: 5 मिनट पहले आई कॉल, कट गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Building Collapse: 5 मिनट पहले आई कॉल, कट गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
;