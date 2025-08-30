मोटापे पर एक नहीं दोहरी मार करता है ये फूड, कहलाता है 'प्रोटीन का पावरबैंक'

Lobia For Weight Loss: आज के दौर में लोग जिस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं उसके कारण मोटापा आम हो चुका है. बढ़ता हुआ वजन न सिर्फ शरीर की खूबसूरती को कम करता है, बल्कि ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और जोड़ों के दर्द जैसी कई बीमारियों की वजह भी बन जाता है. लोग वजन घटाने के लिए घंटों एक्सरसाइज करते हैं, तरह-तरह की डाइट अपनाते हैं, और कभी-कभी दिनभर भूखे भी रहते हैं. लेकिन अगर डाइट में ही कुछ चीजों को शामिल किया जाए, तो ये वजन आसानी से कम हो सकता है. तमाम चीजों में से एक है लोबिया, जिसको लेकर साइंटिफिक रिसर्च में भी दावा किया गया है कि वेट लॉस में बेहद असरदार है.

किस हद तक घटाता है मोटापा?

लोबिया एक तरह की दाल है जो छोटे सफेद रंग की होती है और उसमें एक छोटा काला या भूरा दाग होता है. यह दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसमें न्यूट्रीएंट्स की भरमार होती है. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, लोबिया में करीब 20.43 फीसदी प्रोटीन पाया जाता है. ये वजन कम करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद है. रिसर्च में देखा गया कि जब लोबिया को पकाकर खिलाया गया, तो उसका प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो (पीईआर) बढ़ गया. बता दें कि पीईआर एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि शरीर किसी खाने की चीज से कितना प्रोटीन सोख पा रहा है. पकाने पर ये स्टैंडर्ड 1.05 से बढ़कर 1.47 हो गया, यानी लोबिया पकाने के बाद शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है.

फाइबर का भी बेहतरीन सोर्स

लोबिया में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है. फाइबर का काम पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराना होता है. जब हमें भूख नहीं लगती, तो हम बार-बार कुछ भी खाने से बचते हैं और इस तरह हमारी कैलोरी की मात्रा घटती है. दूसरी तरफ प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है और जब मसल्स बनते हैं, तो शरीर खुद ही ज्यादा फैट बर्न करना शुरू कर देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोटापे पर दोहरी मार

लोबिया दो तरह से काम करता है- वह पेट भरकर भूख को कम करता है और फैट बर्न करने में भी मदद करता है. रिसर्च में यह भी देखा गया कि जब लोबिया में 20 प्रतिशत नॉन वेज मिलाया गया, तो इसके फायदे और बढ़ गए. प्रोटीन की पाचन क्षमता 74.9 प्रतिशत से बढ़कर 84.3 प्रतिशत हो जाती है, जो शरीर को ज्यादा ताकत और पोषण देता है और वजन घटाने में मदद करता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.