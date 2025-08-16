ब्रेस्टफीडिंग के दौरान नहीं आता दूध? डॉक्टर ने बताया लो मिल्क फ्लो से छुटकारा पाने का 5 आसान तरीका
Advertisement
trendingNow12884039
Hindi NewsHealth

ब्रेस्टफीडिंग के दौरान नहीं आता दूध? डॉक्टर ने बताया लो मिल्क फ्लो से छुटकारा पाने का 5 आसान तरीका

Low Milk Flow During Breastfeeding: ब्रेस्टफीडिंग के दौरान लो मिल्क फ्लो माताओं में एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. हालांकि इससे छुटकारा पाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको इससे बचाव के 5 आसान तरीके बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रेस्टफीडिंग के दौरान नहीं आता दूध? डॉक्टर ने बताया लो मिल्क फ्लो से छुटकारा पाने का 5 आसान तरीका

How to Avoid Low Milk Flow: बच्चे के जन्म के बाद ब्रेस्टफीडिंग में कई नई माताओं को समस्या होती है. इनमें सबसे आम लेकिन गंभीर परेशानी है, कम दूध बनना और लो मिल्क फ्लो. ये नई माताओं में स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और फ्रस्टेशन का कारण बन जाता है. वहीं HT को दिए एक इंटरव्यू में पीडियाट्रिशियन डॉ. नीरज अरोड़ा (सीनियर कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल, पटियाला) बताया कि सही तरीके अपनाने से दूध का फ्लो बढ़ाया जा सकता है और ब्रेस्टफीडिंग आसानी से कराई जा सकती है. इस खबर में हम आपको डॉक्टर से बताए वो 5 असरदार उपायों के बारे में बताएंगे. 

 

बार-बार दूध पिलाएं
मां का दूध सप्लाई और डिमांड बेसिस पर काम करता है. मतलब आप जितना दूध अपने बच्चे को पिलाएंगी, शरीर उतना ज्यादा दूध बनाएगा. इसलिए दिनभर में बच्चे को कम से कम 8 से 12 टाइम दूध पिलाएं. हर 2 घंटे और रात में हर 3 से 4 घंटे पर दूध पिलाएं. दूध पिलाते समय हर बार दोनों स्तनों से पिलाने की कोशिश करें. अगर बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पा रहा है, तो डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करें. ज्यादा दूध के इस्तेमाल से शरीर को ये संकेत मिलता है कि ज्यादा दूध की जरूरत है. 

 

ब्रेस्ट में हल्की मालिक और प्रेशर
अच्छे मिल्क फ्लो के लिए ब्रेस्टफीडिंग से पहले और उसके दौरान हल्के हाथों से ब्रेस्ट की मालिश करें और दबाव दें, इससे दूध का फ्लो बेहतर होता है. ब्रेस्टफीडिंग के दौरान अगर बच्चा चूसना बंद कर देता है, तो ब्रेस्ट पर हल्का प्रेशर दें, इससे दूध अच्छे से निकलता है. ऐसा करने से ब्रेस्ट पूरी तरह खाली होते हैं और शरीर ज्यादा दूध बनाने लगता है.

 

कंगारू केयर या स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट
ब्रेस्टफीडिंग के बाद बच्चे को 20 मिनट के लिए अपनी गोद में रखें, स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट से हार्मोनल रिएक्शन होता है, जो शरीर को मिल्क फ्लो के लिए ट्रिगर करता है. ये टेक्निक प्रीमैच्योर के लेकर सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है. ऐसा करने से बच्चे के शरीर का टेम्परेचर, ब्रीदिंग और फीडिंग बेहतर होती हैं. 

 

स्ट्रेटेजी से पंप करें
मिल्क फ्लो को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी से पंप करें. अगर आपका बच्चा अपने से ब्रेस्टफीड नहीं कर पा रहा है, तो दिन में दूध पिलाने के बाद तुरंत पंपिंग करें. वहीं रात में आराम दें, लेकिन जब भी नींद टूटे और बच्चे दूध न मांगे, तो पंपिंग करें. मिल्क फ्लो को बढ़ाने के लिए कुछ माताएं, पावर पंपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती हैं, इसमें 5 मिनट पंपिंग, 5 मिनट आराम और फिर 10 मिनट पंपिंग की जाती है. इस टेक्निक से मिल्क फ्लो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है. 

 

एक्सपर्ट की सलाह
अगर दूध बहुत कम आ रहा है और आप अपने बच्चे के वेट ना बढ़ने से परेशान हैं, तो  तुरंत लैक्टेशन कंसल्टेंट या डॉक्टर की सलाह लें. वो पता करते हैं कि परेशानी कहा आ रही है. कई बार डॉक्टर मेथी जैसे घरेलू नुस्खों या दवाईयां लेने की सलाह देते हैं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

ये भी पढ़ें- ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली मां भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, नहीं तो भूखा रह जाएगा आपका बच्चा!

 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

low milk flow during breastfeedingHow to avoid low milk flow

Trending news

फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
GST
GST 2.0 पर ऐलान के बाद कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा- आधिकारिक पत्र जारी करे सरकार
;