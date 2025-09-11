नसों में गांठ की समस्या से हैं परेशान, कर लें ये उपाय; दर्द और सूजन से मिल सकता है आराम!

how to heal lumps in veins अक्सर लोग नसों में गांठ बनने की समस्या से परेशान रहते हैं. नसों में गांठ एक्सीडेंट या फिर चोट के दौरान हो सकती है. दरअसल खून का थक्का जमने से गांठ की समस्या हो जाती है. लंबे समय तक गांठ रहने से गंभीर समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं नसों में गांठ की समस्या को ठीक करने उपाय.

नसों में गांठ होने का कारण

नसों में गांठ होना एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है. नसों में गांठ की समस्या नसों में खून के थक्के, वैरिकोज वेन्स, चोट की वजह से हो सकती है. कई बार छोटी चोट या फिर इंजेक्शन लेने के बाद भी नसों में गांठ की समस्या हो सकती है. इंजेक्शन से होने वाली गांठ कुछ समय बाद ठीक हो जाती है. अगर गांठ का साइज बढ़ रहा है और इसमें दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें.

गांठ ठीक करने के उपाय

नसों में गांठ के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई का सेवन करें. इसके अलावा आप राहत पाने के लिए इन उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं गांठ को ठीक करने के लिए क्या करें.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्म सेंक

गांठ के दर्द और सूजन को कम करने के लिए आप गर्म सेंक कर सकते हैं. गर्म सेंक करने से गांठ और दर्द की समस्या ठीक हो सकती है. गर्म सेंक के लिए आप मार्केट से मिलने वाली हॉट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कंप्रेशन स्टॉकिंग्स

नसों की गांठ की सूजन और दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह स्टॉकिंग्स नसों पर दबाव डालते हैं जिससे ब्ल फ्लो अच्छा होता है. ब्लड फ्लो अच्छा होने पर सूजन की समस्या कम हो सकती है. कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से दर्द भी कम हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: मिर्गी के दौरों को कम कर सकते हैं ये योगासन, आयुष मंत्रालय ने बताए इसके फायदे!