लंग कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, एंटीबॉडी दवाओं ने इंसानों पर किए गए ट्रायल में जगाई उम्मीदें

Lung Cancer Treatment: हर साल लंग कैंसर का काफी लोगों की जान ले लेता है, यही वजह है कि इसका नाम सुनते हैं लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता है. हालांकि चीन में रिसर्चर्स की एक टीम ने एक एंटीबॉडी दवा के पहले ह्यूमन ट्रायल को लीड किया है जो रिलैप्स्ड स्मॉल सेल लंग कैंसर (SCLC) से पीड़ित लोगों के लिए बेहतर इलाज कर सकती है.

क्या है स्मॉल सेल लंग कैंसर?

SCLC एक तेजी से बढ़ने वाला, हद से ज्यादा घातक लंग कैंसर है. इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक, साल 2022 में 2.48 मिलियन लोगों में लंग कैंसर को डायग्नोज किया गया था. इनमें से, 11.5 फीसदी पुरुषों और 9.7 फीसदी महिलाओं में स्मॉल सेल लंग कैंसर को डायग्नोज किया गया था. स्मॉल सेल लंग कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हैं और इसका पूर्वानुमान भी खराब है.

रिसर्च में क्या सामने आया?

SHR-4849 (IDE849), जो एक डेल्टा-जैसे लिगैंड 3 (DLL3)-डायरेक्टेड एंटीबॉडी-ड्रग कंजुगेट (ADC) के फेज I स्टडी ने रिलैप्स्ड SCLC से परेशान मरीजों में मैनेजेबल सेफ्टी और एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज के शुरुआती लक्षणों को दिखाया.

Add Zee News as a Preferred Source

SHR-4849 में एक ह्यूमेनाइज्ड एंटी-DLL3 IgG1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो एक क्लिवेबल लिंकर के जरिए डीएनए टोपोइजोमेरेज I इनहिबिटर से जुड़ी होती है. SCLC में DLL3 के हाई एक्सप्रेशन को देखते हुए, इस दवा को लिमिटेड थेरेप्यूटिक अल्टरनेटिव्स मरीजों के लिए एक टारगेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन के रूप में खोजा जा रहा है.

54 मरीजों पर ट्रायल

चीन (China) में शेडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी (Shandong First Medical University) के एफिलिएटेड कैंसर हॉस्पिटल के डॉ. लिनलिन वांग और उनके सहयोगियों ने 0.8 से 4.2 मिलीग्राम/किग्रा तक की 5 डोज लेवल पर 54 मरीजों का इलाज किया.

42 एनालिसिस के लायत SCLC मरीजों में ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स रेट (ORR) 59.5 फीसदी और डिजीज कंट्रोल रेट (DCR) 90.5 फीसदी थी. कम से कम 12 हफ्ते के फॉलो अप ट्रीटमेंट वाले मरीजों में ORR 69.2 फीसदी और 2.4 मिलीग्राम/किग्रा विस्तार खुराक पर 77.8 फीसदी थी.

इलाज के दौरान क्या मुश्किलें दिखीं?

ट्रीटमेंट से रिलेटेड सबसे कॉमन एडवर्स इवेंट में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या में कमी, एनीमिया, न्यूट्रोपेनिया और मतली शामिल थीं. किसी भी उपचार संबंधी प्रतिकूल घटना के कारण खुराक बंद नहीं हुई या मौत नहीं हुई. स्टडी में डोज एसक्लेशन और एक्सपेंशन अप्रोच का यूज किया गया, जिससे अनुकूल सुरक्षा के साथ कई डोज लेवल पर शुरुआती इफिकेसी की पहचान की गई. 4.2 मिलीग्राम/किग्रा से कम खुराक पर कोई डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई. फ्री टॉक्सिन का प्लाज्मा एक्सपोजर सभी खुराकों में कम रहा.

आगे की रिसर्च जारी

रेकोमेंडेड फेज II डोज (RP2D) निर्धारित करने के लिए डोज एक्सपेंशन जारी है. डॉ. वांग ने कहा कि आगे के क्लीनिकल डेवलपमेंट में DLL3-एक्सप्रेसिंग SCLC के लिए एक थेरेप्यूटिक ऑप्शन के तौर पर SHR-4849 की क्षमता का आकलन किया जाएगा.

वांग ने आगे कहा, "ये उत्साहजनक शुरुआती आंकड़े DLL3-पॉजिटिव रिलैप्ड SCLC वाले मरीजों के लिए पोटेंशियल ट्रीटमेंट के तौर पर SHR-4849 की आगे की जांच का समर्थन करते हैं." इसके रिजल्ट्स इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर 2025 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग कैंसर (WCLC) में पेश किए गए.

(इनपुट-आईएएनएस)