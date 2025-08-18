हार्ट अटैक आने पर मरीज क्या महसूस करता है? माधुरी दिक्षित के पति डॉ. राम नेने ने दी डीटेल जानकारी

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर श्रीराम माधव नेने पॉपुलर सर्जन हैं. हाल ही में डॉक्टर राम नेने रणवीर के पॉडकास्ट में नजर आए हैं. इस दौरान रणवीर ने डॉक्टर नेने से सवाल किया है कि जब हार्ट अटैक आता है तो शरीर में क्या होता है. आइए जानते हैं डॉक्टर नेने ने इस सवाल का क्या जवाब दिया.

जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है?

डॉक्टर नेने ने सवाल का जवाब देते हैं तो बताया है कि हार्ट अटैक आता है तो तीन धमनियां में ब्लॉकेज की समस्या होती है, बाई धमनी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, ऐसे में वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है.

हार्ट अटैक के दौरान क्या होता है?

डॉक्टर नेने ने बताया है कि हार्ट अटैक के दौरान सीने में दर्द जो कि कंधे तक फैल जाता है. इस दौरान सांस लेने में दिक्कत, नाक से पसीना आना, धड़कन का तेज होना. 20 प्रतिशत मरीज में हार्ट अटैक के लक्षण नजर नहीं आते हैं. जिन लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण नजर नहीं आते हैं वह बेहोश हो जाते हैं उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है.

हार्ट अटैक के दौरान बेहोश होना

डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक के दौरान बेहोशी होने का कारण दिमाग में ब्लड फ्लो नहीं होना है. जब ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं होता है तो बेहोशी की समस्या हो सकती है. इस दौरान धड़कन तेज हो सकती है या फिर हार्ट बिल्कुल पंप नहीं कर रहा है. ऐसी स्थिति में इंसान बेहोश हो सकता है.

FAQ

हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है?

हार्ट अटैक आने पर सीने में दर्द, शरीर के बाएं हिस्से में दर्द, जी मिचलाना ये लक्षण नजर आते हैं.

हार्ट अटैक आने पर तुरंत क्या करना चाहिए?

हार्ट अटैक आने पर तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए. घर के आसपास के हॉस्टिपल में जाएं, हार्ट के दौरान 1 घंटे का समय बेहद जरूरी होता है. 1 घंटे में इलाज ना मिलने की वजह से मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है.

हार्ट अटैक से बचने के लिए कौन सा योग करें?

हार्ट अटैक से बचाव के लिए आप रोजाना योग कर सकते हैं. प्राणायाम योग हार्ट अटैक से बचने में मदद कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.