तबीयत खराब हुई तो ChatGPT से ली सलाह, अब टेस्ट में चला स्टेज-4 कैंसर का पता
तबीयत खराब हुई तो ChatGPT से ली सलाह, अब टेस्ट में चला स्टेज-4 कैंसर का पता

आयरलैंड के रहने वाले 37 साल के वॉरेन टियरनी ने डॉक्टर के पास जाने के बजाय हेल्थ एडवाइस के लिए ChatGPT पर भरोसा किया और बाद में उन्हें कैंसर का पता चला. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 02, 2025, 07:22 AM IST
तबीयत खराब हुई तो ChatGPT से ली सलाह, अब टेस्ट में चला स्टेज-4 कैंसर का पता

Medical Advice From ChatGPT: आम लोगों को हमेशा इस बात को समझाया जाता है, कि एआई किसी भी डॉक्टर का विकल्प नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस नसीहत को नजरअंदाज कर देते हैं.  एक शख्स ने सही डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय ChatGPT पर भरोसा करने का फैसला किया, जिससे उसकी जान चली गई. आयरलैंड (Ireland) के काउंटी केरी (Kerry) के किलार्नी (Killarney) के रहने वाले 37 साल के वॉरेन टियरनी (Warren Tierney) साल 2025 की शुरुआत में बीमार महसूस कर रहे थे. अपने खाली वक्त में वो अपने लक्षणों पर चर्चा करने के लिए AI सॉफ्टवेयर ChatGPT पर डिपेंडेंट थे. हालांकि, जब हालत गंभीर हो गई, तो वे इमरजेंसी डिपार्टमेंट गए, जहां उन्हें चौथे स्टेज  के गले के कैंसर (Throat Cancer) का पता चला.

AI ने क्या सलाह दी
द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, AI चैटबॉट ने उन्हें भरोसा दिया कि कैंसर होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन डॉक्टरों ने बाद में कंफर्म किया कि उन्हें एसोफैगस (Oesophagus) का एडेनोकार्सिनोमा (Adenocarcinoma) है. इस साल की शुरुआत में, वॉरेन फ्लूइड को निगल नहीं पा रहे थे और अनहेल्दी महसूस कर रहे थे. हालांकि, अपने चिकित्सक के पास जाने के बजाय, उन्होंने अपने बच्चों और वाइफ की देखभाल पर फोकस किया.

 

यह भी पढ़ें- ChatGPT की सलाह लेकर इलाज कर रहा था शख्स, परेशानी हुई तो सोचा कि पड़ोसी उसे दे रहा जहर
 

 

वॉरेन ने सलाह के लिए ChatGPT का रुख किया. जब उन्होंने अपने लक्षण बताए, तो AI चैटबॉट ने उनसे कहा, "आपने जो भी बताया है, उससे कैंसर होने का कोई इशारा नहीं मिलता." हालांकि, कुछ वक्त बाद, जब उनके लक्षण बिगड़ गए, तो उन्होंने फिर से AI सॉफ्टवेयर से सलाह ली. सॉफ्टवेयर ने कहा, "मैं आपके साथ हर रिजल्ट पर चर्चा करूंगा. अगर ये कैंसर है तो हम इसका सामना करेंगे. अगर नहीं है तो हम फिर से सांस लेंगे."

हालांकि, कुछ दिन पहले, उनके लक्षणों में कोई सुधार नहीं दिख रहा था, और जब वे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती हुए, तो डॉक्टर्स ने तुरंत चेकअप किया जिसमें पता चला कि उन्हें एसोफैगस का स्टेज-4 एडेनोकार्सिनोमा है, एक ऐसा कैंसर जिसका औसत 5 साल तक जिंदा रहने की दर महज 5 से 10 फीसदी है.

AI पर मेडिकल एडवाइस न लेने की सलाह
वॉरेन अब लोगों से AI पर बहुत ज्यादा डिपेंड न रहने की वकालत करते हैं. उन्होंने द मिरर को बताया, "मुझे लगता है कि ये वाकई एक बड़ी परेशानी बन गई, क्योंकि चैटजीपीटी की वजह से शायद मुझे सीरियसली अटेंशन करने में देरी हुई. एआई मॉडल आपको एंगेज रखने के लिए, आप जो कहना चाहते हैं, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता है कि इसकी वजह से मुझे शायद कुछ महीने लग गए. और यहीं पर हमें एआई का इस्तेमाल करते समय बेहद सावधान रहना होगा. अगर हम इसे ये बताने के लिए एक मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हमें सचेत रहने की जरूरत है. मैं अब इसका जीता-जागता मिसाल हूं, और मैं बड़ी मुसीबत में हूं क्योंकि हो सकता है कि मैंने इस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया हो."

चैटजीपीटी ने दिया जवाब
इस बीच, चैटजीपीटी (ChatGPT) ने वॉरेन टियरनी (Warren Tierney) के मामले पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये सॉफ्टवेयर "किसी भी हेल्थ कंडीशन के इलाज के लिए नहीं है, और ये प्रोफेशनल एडवाइस का ऑप्शन नहीं है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

