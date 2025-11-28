Advertisement
कमर, गर्दन और कंधों के दर्द का एक सॉल्यूशन, ट्राई करें बिल्ली-गाय जैसा ये योगासन

Cat Cow Pose: हम में से काफी लोग कई तरह के दर्द से परेशान रहते हैं, इसके लिए भले आप तमाम इलाज करते होंगे, लेकिन एक बार एक्सपर्ट की सलाह से खास तरह का योगासन जरूर ट्राई करना चाहिए. 

Nov 28, 2025
कमर, गर्दन और कंधों के दर्द का एक सॉल्यूशन, ट्राई करें बिल्ली-गाय जैसा ये योगासन

Marjari Bitilasana Yoga: कमर, गर्दन और कंधों के दर्द से आप परेशान हैं तो योग के पास इसका सॉल्यूशन मार्जरी-बिटिलासन के रूप में है. ये आसन बेहद असरदार है. लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना, गलत पोश्चर और सर्दियों की जकड़न के कारण कमर, गर्दन और कंधों के दर्द से परेशान होना आम बात बन चुकी है. थोड़ी सी लापरवाही और ये समस्याएं घेर लेती हैं. मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा बताता है कि शारीरिक हो या मानसिक हर समस्या का समाधान योगासन के पास है.

इसके नाम का मतलब
एक्सपर्ट बताते हैं कि रोजाना कुछ मिनट मार्जरी-बिटिलासन (जिसे Cat-Cow Pose भी कहते हैं) करने से दर्द की छुट्टी हो जाती है. मार्जरी-बिटिलासन असल में 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है, पहला मार्जरी आसन (बिल्ली की मुद्रा) और दूसरा बिटिलासन (गाय की मुद्रा). इसमें रीढ़ की हड्डी को आगे-पीछे लहर की तरह हिलाया जाता है, जिससे पूरा स्पाइन लचीला और मजबूत बनता है.

कैसे करें ये आसन?
मार्जरी-बिटिलासन की प्रैक्टिस से जितना फायदा मिलता है इसका तरीका उतनी ही सरल है. इसके लिए सबसे पहले वज्रासन मुद्रा में बैठें. फिर घुटनों के बल टेबल टॉप पोजीशन में खड़े हो जाएं. दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें, गहरी सांस लें और पीठ को नीचे की ओर धकेलें, सिर और गर्दन ऊपर उठाएं. इसके बाद सांस छोड़ें और पीठ को ऊपर की ओर उठाएं. इस क्रिया को धीरे-धीरे 5 से 10 बार दोहराएं.

इन परेशानियों से मिलती है राहत
मार्जरी-बिटिलासन रोजाना करने से कमर का निचला दर्द (लंबर पेन) और सायटिका में राहत मिलती है. गर्दन और कंधों की जकड़न दूर होती है, सर्वाइकल पेन में आराम मिलता है. रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, स्पॉन्डिलाइटिस में फायदा होता है. पेट की चर्बी कम होती है और डाइजेशन सुधरता है. इससे तनाव और चिड़चिड़ापन कम होता है, नींद अच्छी आती है. फेफड़े पूरी क्षमता से खुलते हैं. योग एक्सपर्ट बताते हैं कि ये आसन करने से पूरा शरीर एक्टिव और दर्द-मुक्त हो जाता है. हालांकि, किसी प्रकार के ज्वाइंट पेन से पीड़ित लोगों को एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही अभ्यास करना चाहिए.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

