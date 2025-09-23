ट्रंप ने टाइलेनॉल मेडिसिन को लेकर किया जो दावा, उसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?
Advertisement
trendingNow12933140
Hindi NewsHealth

ट्रंप ने टाइलेनॉल मेडिसिन को लेकर किया जो दावा, उसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?

Donald Trump on Tylenol: यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रेग्नेंट महिलाओं से टाइलेनॉल नामक पेनकिलर नहीं खाना चाहिए, साथ ही उन्होंने ऑटिज्म और वैक्सीन के बीच रिश्ता बताया है, जिस पर कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अपने कमेंट्स दिए हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप ने टाइलेनॉल मेडिसिन को लेकर किया जो दावा, उसको लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स का क्या है कहना?

Tylenol, Vaccine And Autism Link: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेग्नेंट महिलाओं से टाइलेनॉल (Tylenol) नामक पेनकिलर दवा से परहेज करने की सलाह दी है. साथ ही वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच कनेक्शन के बारे में खारिज किए जा चुके दावों को फिर से उठाकर विवाद खड़ा कर दिया. उनका ये कमेंट यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेश (FDA) के हाल के बयान से कहीं आगे निकल गया, जिसमें कहा गया था कि डॉक्टर्स को प्रेग्नेंसी के दौरान एसिटामिनोफेन (Acetaminophen)के इस्तेमाल को कम करने पर विचार करना चाहिए क्योंकि रिसर्च अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है. बता दें कि टाइलेनॉल एक पेनकिलर है जिसे एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, ये प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जाती है.

ट्रंप के बयान पर मेडिकल एक्सपर्ट का जवाब?
ट्रंप के इस बयान के बाद मेडिकल एक्सपर्ट ने तुरंत चिंता जताई कि राष्ट्रपति का ये कमेंट प्रेग्नेंट मदर्स को खौफजदा कर देगी. अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स के अध्यक्ष डॉ. स्टीवन फ्लेशमैन (Dr. Steven Fleischman) ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को ऑटिज्म के लिए खुद को इल्जाम नहीं देना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रेग्नेंसी में बिना इलाज के बुखार आना, कभी-कभार एसिटामिनोफेन (Acetaminophen) के इस्तेमाल से ज्यादा हार्मफुल है. इसी तरह, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की डॉ. सुजैन क्रेस्ली (Dr. Susan Kressly) ने दोहराया कि एक्सटेंसिव स्टडीज वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच कोई भरोसेमंद कनेक्शन नहीं दिखाते हैं.

यह भी पढ़ें- Tylenol: इस पेनकिलर को लेकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी चेतावनी, प्रेग्नेंसी में खाने से बच्चे को हो सकता है ऑटिज्म
 

Add Zee News as a Preferred Source

बयान से कंफ्यूजन
ट्रंप का ये कमेंट इनके प्रशासन की तरफ से पोटेंशियल ऑटिज्म थेरेपी तक पहुंच बढ़ाने और नई रिसर्च का ऐलान करने की कोशिशों के साथ मेल खाती है. हालांकि, हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर (Robert F. Kennedy Jr) ने वादा किया था कि सितंबर तक ऑटिज्म के एक ही कारण की पहचान करेंगे, जिसने एक्सपर्ट को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उनका मानना ​​है कि ऑटिज्म का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक और एनवायरनमेंट फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से पैदा होता है.

क्या है ऑटिज्म?
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (Autism spectrum disorder) यानी एएसडी (ASD) कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसकी गंभीरता में बड़ा फर्क होता है. हाल के दशकों में इसकी दर में इजाफा हुआ है, जिसका बड़ाकारण ब्रॉडर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, बढ़ती जागरूकता और बेहतर स्क्रीनिंग है. 1990 के दशक में, तकरीबन 150 बच्चों में से 1 को ऑटिज्म डायग्नोज किया जाता था; आज, ये तकरीबन 31 में से 1 है, और ज्यादातर इजाफे माइल्डर मामलों में हुई है. साइंस ने ऑटिज्म को प्राइमरी तौर से जेनेटिक्स से लिंक किया है, जिसमें सैकड़ों रेलेवेंट जींस की पहचान की गई है. रिस्क पैरेंटल एज, प्रेग्नेंसी के दौरान मां की सेहत, समय से पहले जन्म या इंफेक्शन से भी अफेक्ट हो सकता है.

क्या पेनकिलर और ऑटिज्म का कोई लिंक है?
एसिटामिनोफेन (Acetaminophen) यानी टाइलेनॉल (Tylenol) का रोल अनसर्टेन बना हुआ है. कुछ रिसर्च ऑटिज्म के साथ इसके पॉसिबल असोसिएशन का सुझाव देते हैं, लेकिन दूसरे नहीं. अहम बात ये है कि ऑटिज्म के डायग्नोसिस के हिसाब से एसिटामिनोफेन के इस्तेमाल में इजाफा नहीं हुआ है. FDA ने कंक्लूजन निकाला कि कोई प्रूवेन कैजुअल लिंक नहीं है, हालांकि उसने जहां तक मुमकिन हो, इसके यूज को कम करने की सलाह दी.

अमेरिकी प्रशासन ने फोलिक एसिड मेटाबोलाइट, ल्यूकोवोरिन को ऑटिज्म की पोटेंशियल थेरेपी के तौर पर मंजूरी देने की दिशा में कदम उठाने का भी ऐलान किया, हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि इस पर लार्जर स्टडी की जरूरत है. इस बीच, वैज्ञानिक सहमति इस बात पर मजबूती से कायम है कि वैक्सीन सेफ हैं और ऑटिज्म से इसका लिंक नहीं हैं.

ऑटिज्म के कारणों और टाइलेनॉल के बारे में हम क्या जानते हैं?

कई रिसर्च से पता चलता है कि ऑटिज्म मेनली जेनेटिक होता है, और कुछ मामलों में एनवायरमेंटल फैक्टर्स (जैसे कि पिता की ज्यादा एज, समय से पहले जन्म, या मां की बीमारी) भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. हालांकि इस बात को समझना होगा कि इसका कोई एक कारण नहीं है.

टाइलेनॉल (एसिटामिनोफेन) को लेकर कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज प्रीनेटस एसिटामिनोफेन एक्सपोजर और ऑटिज्म के बीच एक पॉजिबल लिंक का सुझाव देते हैं, लेकिन सबूत मेल नहीं खाते हैं और रिश्ता साबित नहीं करते हैं. कई दूसरी स्टडीज में कोई लिंक नहीं पाया गया है.

क्या कहता है US FDA?
FDA और मेजर मेडिकल ग्रुप्स इस बात पर सहमत हैं कि सही तरह से इस्तेमाल जाने पर प्रेग्नेंसी में एसिटामिनोफेन आम तौर पर सेफ रहता है, खासकर क्योंकि बिना इलाज के बुखार अपने आप में ज्यादा रिस्क पैदा करता है. साथ ही वैक्सीन और ऑटिज्म की बीच कनेक्शन को पहले ही पूरी तरह से खारिज किया जा चुका है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpTylenolpainkillervaccineautism

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;