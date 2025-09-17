नींद लाने में कैसे मदद करता है मेलाटोनिन हार्मोन? इस रिसर्च के जरिए जानें पूरी बात...
Advertisement
trendingNow12925880
Hindi NewsHealth

नींद लाने में कैसे मदद करता है मेलाटोनिन हार्मोन? इस रिसर्च के जरिए जानें पूरी बात...

Melatonin Helps in Better Sleep: मेलाटोनिन को नींद का हार्मोन कहते हैं. यह हार्मोन नींद-जागने के चक्र में जरूरी भूमिका निभाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मेलाटोनिन नींद लाने में आपकी मदद कैसे करता है?

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नींद लाने में कैसे मदद करता है मेलाटोनिन हार्मोन? इस रिसर्च के जरिए जानें पूरी बात...

Natural Ways to Boost Melatonin: मेलाटोनिन एक नेचुरल हार्मोन है, जिसे हमारा ब्रेन खासकर पीनियल ग्लैंड, अंधेरे में प्रोड्यूस करता है. इसे अक्सर "नींद का हार्मोन" कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे 'स्लीप-वेक सायकल' यानी 'नींद-जागने की लय' (सर्केडियन रिदम) को कंट्रोल करता है. पिछले कुछ सालों में मेलाटोनिन पर दुनिया भर में डीप साइंटिफिक स्टडी हुई हैं, जो इसकी खूबी और जरूरत पर बल देते हैं. अब तो इसके सप्लीमेंट्स भी बाजार में मिलने लगे हैं.

 

मेलाटोनिन पर हुई स्टडी
अमेरिका की नेशनल स्लीप फाउंडेशन के एक स्टडी के अनुसार, मेलाटोनिन की थोड़ी मात्रा (0.5 से 3 मिलीग्राम) उन लोगों की नींद सुधारने में मदद करती है, जिन्हें नींद आने में कठिनाई होती है या जो जेट लैग से जूझ रहे होते हैं. ये स्टडी बताता है कि मेलाटोनिन नींद में आ रहे व्यवधान को रोकता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

इन लोगों के लिए है फायदेमंद
जिन लोगों को लंबी हवाई यात्राएं करनी पड़ती हैं या जो रात की शिफ्ट में काम करते हैं, उनके स्लीप सायकल पर बुरा असर पड़ता है. रिसर्च से पता चला है कि मेलाटोनिन सप्लिमेंट लेने से 'जेट लैग' के लक्षणों को कम किया जा सकता है और 'शिफ्ट वर्कर्स' को बेहतर नींद मिल सकती है.

 

मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करता है काम
मेलाटोनिन सिर्फ नींद के लिए ही नहीं, बल्कि 'एंटीऑक्सीडेंट' के रूप में भी काम करता है. यह बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, जो कि कैंसर, हार्ट की बीमारी और उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं. 2020 के एक स्टडी के अनुसार, मेलाटोनिन का उपयोग कुछ 'न्यूरोलॉजिकल रोगों' जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन से जूझने में भी किया जाता है.

 

सपोर्टिव थैरेपी
2020-2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान मेलाटोनिन को एक 'सपोर्टिव थैरेपी' के रूप में जांचा गया. कुछ शुरुआती रिसर्च में यह सुझाव दिया गया कि मेलाटोनिन 'इंफ्लेमेशन को कम' कर सकता है और 'इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट' करता है, जिससे यह कोविड से लड़ने में मददगार हो सकता है.

 

मेलाटोनिन के साइड इफेक्ट्स
आमतौर पर मेलाटोनिन को सेफ माना जाता है, खासकर शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल में. लेकिन इसके कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, दिन में नींद आना और मूड में बदलाव भी इसमें शामिल हैं. गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, या जो दवाइयां ले रहे हैं. उन्हें मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की राय लेना जरूरी है.

 

नेचुरल तरीके से बढ़ाएं मेलाटोनिन
सबसे जरूरी बात, अगर आप सप्लीमेंट्स में यकीन नहीं रखते तो कुछ सरल उपायों से आप शरीर में इसका नेचुरल लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे रात में कमरे की रोशनी कम रखें. खासकर मोबाइल और लैपटॉप की नीली रोशनी को जितना दूर रखें उतना अच्छा. सूरज की रोशनी में समय बिताने से शरीर का सर्केडियन रिदम सुधरता है. रात को सोने से पहले हैवी मील और कैफीन का सेवन न करें और सोने का समय तय करें.

 

पूरे हेल्थ के लिए फायदेमंद है मेलाटोनिन
मेलाटोनिन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, बल्कि शरीर की एक अद्भुत जैविक घड़ी का हिस्सा है. रिसर्च बताती है कि यह न केवल नींद को बेहतर करता है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य में भी अहम भूमिका निभा सकता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

melatonin uses for better sleepmelatonin hormone improve sleep quality

Trending news

बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
;