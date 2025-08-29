एथलीट के लिए एक्सरसाइज जरूरी, लेकिन मेंटल फिटनेस का क्या? इसके बिना ट्रेनिंग अधूरी
एथलीट के लिए एक्सरसाइज जरूरी, लेकिन मेंटल फिटनेस का क्या? इसके बिने ट्रेनिंग अधूरी

हर साल भारत में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है. इस दिन हमें खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस के अलावा उनके मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, तभी ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:01 AM IST
एथलीट के लिए एक्सरसाइज जरूरी, लेकिन मेंटल फिटनेस का क्या? इसके बिना ट्रेनिंग अधूरी

Mental Health of Athlete: हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि एक एथलीट के लिए फिजिकली फिट रहना कितना जरूरी है, लेकिन हम अकसर इस बात पर गौर नहीं करते कि उन्हें मेंटली फिट भी बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जिंदगी में कामयाबी के साथ-साथ नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत न रहे, तो उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट मेंटल फिटनेस को एथलीट की ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की वकालत करते हैं.

मेंटल फिटनेस क्यों है जरूरी?
डॉ. सानिका दिवेकर (Dr. Sanika Divekar), सीनियर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक, “मेंटल फिटनेस सभी कामयाब परफॉर्मेंस के पीछे एक छिपा हुआ ड्राइविंग फोर्स है. फिजिकल ट्रेनिंग ताकत और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन एथलीट का मन ये तय करता है कि वो प्रेशर में में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फेलियर से कैसे उबर सकता है, और प्रदर्शन के उतार-चढ़ाव में मोटिवेशन कैसे बनाए रख सकता है."

माइंड जिम को समझें
'माइंड जिम' का कॉनसेप्ट शारीरिक कसरत की तरह ही मेंटल मानसिक कंडीशनिंग को प्रायोरिटी देने के बारे में है. माइंड जिम एक रियल या इमेजनरी प्लेस है जहां एक एथलीट अपना फोकस, इमोशनल रेगुलेशन और रेजीलिएंस डेवलप करने के लिए समय समर्पित करता है. माइंड जिम में एक एथलीट सफलता की कल्पना करना, परफॉर्मेंस की चिंता को मैनेज करना और प्रेजेंट में रहने के लिए तैयार होना सीखता है.

हर एथलीट की जरूरत
मेंटल फिटनेस सिर्फ टॉप एथलीट या रुकावट का सामना करने वाले एथलीट के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस एथलीट के लिए है जो न सिर्फ फिजिकल स्किल, बल्कि मेंटल स्किल भी डेवलप करना चाहता है. मेंटल हेल्थ से जुड़ी तकनीकें जैसे माइंडफुलनेस, गोल सेटिंग और कोगनिटिव रिफ्रेमिंग जबरदस्त हैं. एक एथलीट के लिए खेल के इंटरनल लैंडस्कैप को समझने के लिए ये टूल जरूरी हैं, जैसे- सेल्फ डाउट, नाकामी का डर और अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रेशर.

इमोशनल कंट्रोल की अहमियत
कभी-कभी यह बात नजरअंदाज कर दी जाती है कि ब्रेन, किसी भी मसल की तरह, ट्रेनिंग के हिसाब से ढल जाता है. मिसाल के तौर पर, मेंटल रिहर्सल, फिजिकल परफॉर्मेंस को दोहराने वाले न्यूरल पाथवे का निर्माण करेगा. बेहतर इमोशनल कंट्रोल आपकी रिकवरी में मदद करता है. बेहतर फोकस फैसला लेने की क्षमता को बेहतर बनाएगी.

मेंटल फिटनेस के फायदे
जब एथलीट मेंटल फिटनेस में एक्टिव तरीके से शामिल होते हैं, तो वे एक ऐसा आधार तैयार करते हैं जो उनके परफॉरमेंस और उनके ओवरऑल वेलबीइंग को बनाए रखता है. वो ज्यादा रेजीलिएंट, ज्यादा कॉन्फिडेंट और अपने मकसद को लेकर ज्यादा डेडीकेटेड हो जाते हैं. माइंड जिम वो जगह है जहां वो सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, बल्कि फलना-फूलना भी सीख सकते हैं. आज के कॉम्पिटीटिव माहौल में, बेस्ट एथलीट न सिर्फ अपनी बेस्ट कंडीशन में होते हैं; बल्कि मेंटली भी तैयार होते हैं. मेंटल फिटनेस अब एक लग्जरी नहीं रह गई है; ये एक जरूरत है जो चैंपियन को कॉम्पिटीटर्स से अलग करती है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

mental health

;