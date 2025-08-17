NCD Control Program: सिर्फ 6 महीने में मिले 1.75 करोड़ हाई बीपी-डायबिटीज के मरीज, डिजीज कंट्रोल के लिए सरकार ने शुरू किया अभियान
Advertisement
trendingNow12885370
Hindi NewsHealth

NCD Control Program: सिर्फ 6 महीने में मिले 1.75 करोड़ हाई बीपी-डायबिटीज के मरीज, डिजीज कंट्रोल के लिए सरकार ने शुरू किया अभियान


देश में डायबिटीज और हाई बीपी की समस्या महामारी के रूप में उभर रही है. इसे कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अभियान चला जा रहा है. जिसमें मरीजों की पहचान कर उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करायी जा रही है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCD Control Program: सिर्फ 6 महीने में मिले 1.75 करोड़ हाई बीपी-डायबिटीज के मरीज, डिजीज कंट्रोल के लिए सरकार ने शुरू किया अभियान

देश में हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी गैर-संचारी बीमारियां (NCDs) तेजी से बढ़ रही हैं, और इन्हें समय रहते कंट्रोल करना अब सरकार की प्राथमिकता बन चुका है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग और इलाज की व्यवस्था शुरू की है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच ही 1.11 करोड़ हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) और 64 लाख डायबिटीज के मामलों की पहचान की गई है, जिसके बाद इन सभी का इलाज शुरू किया जा रहा है. यह अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत चल रहे ‘नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीजेज’ (NP-NCD) का हिस्सा है, जो देशभर में लागू किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- How To Reduce Blood Sugar: किचन में रखे नेचुरल इंसुलिन से भरे 7 मसाले, कभी नहीं बिगड़ेगा डायबिटीज, शुगर कंट्रोल करने के लिए जानें कैसे करें सेवन

 

इलाज की व्यवस्था 

देश में अब तक 770 जिला स्तरीय NCD क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट, और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर NCD क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं. इन केंद्रों पर मरीजों को नि:शुल्क दवाएं, नियमित फॉलो-अप, और विशेषज्ञ सलाह दी जा रही है. ASHAs, ANMs और CHOs जैसे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे रोगियों को नियमित दवा लेने, जीवनशैली में बदलाव और व्यायाम, खानपान व धूम्रपान/शराब से बचाव की सलाह दे सकें.

स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान

20 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक देशभर में 30 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया. इसमें करोड़ों लोगों की जांच की गई और समय पर बीमारी की पहचान कर इलाज शुरू किया गया. ASHAs द्वारा घर-घर जाकर CBAC (कम्यूनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट) फॉर्म के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन किया गया. जोखिम वाले लोगों को नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) या स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए भेजा गया.

फॉलोअप के लिए ऑनलाइन व्यवस्था

सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल (STPs)अपनाए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को समान और प्रभावी इलाज मिल सके. NCD पोर्टल के माध्यम से मासिक फॉलो-अप किया जाता है, जिसमें मरीज की विजिट, दवा वितरण और रिकवरी की जानकारी दर्ज होती है.

इसे भी पढ़ें-  हाई बीपी की है शिकायत तो इन लक्षणों को न करें इग्नोर, हो सकती है आने वाली हार्ट अटैक की दस्तक

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

high BP diabetes cases in india

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;