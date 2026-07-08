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मानसून में क्यों बढ़ जाते हैं उल्टी-दस्त के मामले? इन बातों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी; ऐसे रखें सेहत का ध्यान

Monsoon Health Awareness: मानसून आ चुका है और इस मौसम में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं. ऐसे में खुद को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है. खासतौर से पेट में इस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमण होता है. अपनी सेहत ठीक रखने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 08, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:40 PM IST
मानसून में क्यों बढ़ जाते हैं उल्टी-दस्त के मामले? इन बातों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी; ऐसे रखें सेहत का ध्यान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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