/मानसून में क्यों बढ़ जाते हैं उल्टी-दस्त के मामले? इन बातों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी; ऐसे रखें सेहत का ध्यान

Monsoon Health Tips: पहली बारिश की फुहारें, गरमा-गरम पकौड़े, चाट और सड़क किनारे मिलने वाले स्वादिष्ट व्यंजन बरसात का अपना अलग ही आनंद है, लेकिन यही मौसम पेट के संक्रमण यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस का भी सबसे पसंदीदा मौसम होता है. हर वर्ष बारिश के दिनों में अस्पतालों में उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. इसका सबसे बड़ा कारण है दूषित पानी, संक्रमित भोजन और हाथों की स्वच्छता में कमी.
अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल बाहर का खाना खाने से ही संक्रमण होता है, जबकि कई बार घर में रखा भोजन भी नमी और गर्म वातावरण के कारण जल्दी खराब हो सकता है. यही वजह है कि बरसात में खाने-पीने की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है.
गैस्ट्रोएंटेराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं बार-बार दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, जी मिचलाना, बुखार और कमजोरी. बीमारी से अधिक खतरनाक है, शरीर में पानी और लवण की कमी (डिहाइड्रेशन). छोटे बच्चों और बुजुर्गों में यह स्थिति बहुत तेजी से गंभीर हो सकती है. एक अच्छी बात यह है कि अधिकांश मरीज सही समय पर देखभाल मिलने पर कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं. उपचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ओआरएस (ORS) और पर्याप्त तरल पदार्थ. याद रखें, दस्त शुरू होते ही ओआरएस शुरू कर देना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए. हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, दही, केला और दलिया लेना भी लाभदायक है.
एक और महत्वपूर्ण बात दस्त होने पर खाना बंद करना सही नहीं है. शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है. आज भी एक बड़ी गलतफहमी है कि हर दस्त में एंटीबायोटिक जरूरी होती है. वास्तव में अधिकांश मामलों में संक्रमण वायरस के कारण होता है और एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती. बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने से नुकसान हो सकता है और भविष्य में दवाएं कम असरदार हो सकती हैं. बचाव बेहद आसान है. हमेशा साफ या उबला हुआ पानी पिएं, ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं, खुले में बिकने वाले कटे फल और अस्वच्छ भोजन से बचें.
भोजन से पहले और शौचालय के बाद साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत कई संक्रमणों से बचा सकती है. यह छोटी-सी आदत आपके परिवार को अस्पताल जाने से भी बचा सकती है. यदि बार-बार उल्टी हो, दस्त रुक न रहे हों, मल में खून आए, तेज बुखार हो, पेशाब कम होने लगे या मरीज बहुत सुस्त दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और मधुमेह या किडनी के मरीजों में विशेष सावधानी आवश्यक है.