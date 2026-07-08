/मानसून में क्यों बढ़ जाते हैं उल्टी-दस्त के मामले? इन बातों को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी; ऐसे रखें सेहत का ध्यान

एक और महत्वपूर्ण बात दस्त होने पर खाना बंद करना सही नहीं है. शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है. आज भी एक बड़ी गलतफहमी है कि हर दस्त में एंटीबायोटिक जरूरी होती है. वास्तव में अधिकांश मामलों में संक्रमण वायरस के कारण होता है और एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती. बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने से नुकसान हो सकता है और भविष्य में दवाएं कम असरदार हो सकती हैं. बचाव बेहद आसान है. हमेशा साफ या उबला हुआ पानी पिएं, ताजा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाएं, खुले में बिकने वाले कटे फल और अस्वच्छ भोजन से बचें.