सुबह टहलें या शाम को, अगर इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखा तो बेकार जाएगी मेहनत
Advertisement
trendingNow12876804
Hindi NewsHealth

सुबह टहलें या शाम को, अगर इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखा तो बेकार जाएगी मेहनत

आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा असर होता है कि वजन बढ़ने लगता है. घंटों बैठकर काम करना, जंक फूड खाना और फिजिकल एक्टिविटी न करना मोटापे को तेजी से बढ़ा रहा है. ऐसे में हर दिन वॉक करना एक आसान और असरदार तरीका है, लेकिन अगर वॉक सही तरीके से न किया जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह टहलें या शाम को, अगर इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखा तो बेकार जाएगी मेहनत

Common Walking Mistakes: आज के समय में बढ़ता वजन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. बदलती लाइफस्टाइल, कम फिजिकल एक्टिविटी और गलत खानपान की आदतों के कारण हर उम्र के लोग मोटापा जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं. मोटापा को कम और कंट्रोल करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके आजमाते रहते हैं. वजन घटाने के लिए सबसे असरदार तरीका माना जाता है वॉक करना. एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर हर दिन वॉक किया जाए तो वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. इसीलिए वेट लॉस की कोशिश कर रहे लोग सुबह और शाम वॉक करते हुए दिखाई देते हैं. 

बहुत से लोग वजन जल्दी कम करने के लिए दिनभर में कई बार वॉक करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वजन कम नहीं होता है. इसको लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या वॉक वजन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं? इस सवाल को लेकर एक्सपर्ट कहते हैं कि वजन कम करने के लिए की जाने वाली वॉक करते समय कुछ गलतियां होती हैं. सही तरीके से वॉक न करने से वेट लॉस की कोशिश कर रहे लोगों की मेहनत सफल नहीं होती है. इसके लिए जरूरी है कि सही वॉकिंग की जाए.

वजन घटाने के लिए वॉक में न करें ये 5 गलतियां

डाइटिशियन के अनुसार वजन कंट्रोल करने के लिए लोगों को हर दिन वॉक करना चाहिए. बहुत से लोग इस नियम का ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं और बीच में ही तोड़ देते हैं. इससे उनका वजन कम नहीं हो पाता है. सभी को वॉक को अपना डेली रुटीन का हिस्सा बनाना चाहिए. वॉकिंग करते समय आपका पोश्चर भी सही होना चाहिए.

वॉक करते हुए मन इधर-उधर नहीं लगाना चाहिए. ज्यादातर लोग वॉक करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, फोन चलाते समय स्पीड बहुत धीमी हो जाती है जिससे आपको वॉकिंग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है. वॉक करते समस सही स्पीड होना बहुत जरूरी होता है. लोगों को हर दिन 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक यानी तेजी से वॉक करनी चाहिए. इससे आपको वजन कम करने में काफी मदद मिलेगी.

वॉक करते समय कुछ लोग स्नैक्स या कुछ दूसरा खाते रहते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. इससे आपका वजन घटने के बजाय बढ़ सकता है. ऐसे में प्रयास करना चाहिए कि वॉक करते कुछ भी खाने पीने से बचें.

वॉक करने के बाद बहुत से लोग कुछ खाने पीने से बचते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल भी सही नहीं होता है. खाना या नास्ता स्किप करना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. ऐसे में वॉकिंग के साथ सही डाइट जरूरी है. वॉकिंग और डाइट का सही कॉन्बिनेशन कम को कंट्रोल करने के लिए असरदार साबित हो सकता है. इसके लिए डाइटिशियन से भी सलाह लेनी चाहिए.

बहुत से लोग वॉक करते समय स्टाइलिश ड्रेस और फुटवियर पहने हुए होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. वॉक करते समय आपकी ड्रेस और जूते सिंपल व सबसे जरूरी बात कि कंफर्टेबल होने चाहिए. हील वॉक करने से करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
उद्भव त्रिपाठी Udbhav Tripathi

TAGS

Morning Walk Tips#weight loss

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
;