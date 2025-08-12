सुबह टहलें या शाम को, अगर इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखा तो बेकार जाएगी मेहनत

Common Walking Mistakes: आज के समय में बढ़ता वजन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. बदलती लाइफस्टाइल, कम फिजिकल एक्टिविटी और गलत खानपान की आदतों के कारण हर उम्र के लोग मोटापा जैसी बीमारी का सामना कर रहे हैं. मोटापा को कम और कंट्रोल करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके आजमाते रहते हैं. वजन घटाने के लिए सबसे असरदार तरीका माना जाता है वॉक करना. एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर हर दिन वॉक किया जाए तो वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. इसीलिए वेट लॉस की कोशिश कर रहे लोग सुबह और शाम वॉक करते हुए दिखाई देते हैं.

बहुत से लोग वजन जल्दी कम करने के लिए दिनभर में कई बार वॉक करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वजन कम नहीं होता है. इसको लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या वॉक वजन को कंट्रोल कर सकता है या नहीं? इस सवाल को लेकर एक्सपर्ट कहते हैं कि वजन कम करने के लिए की जाने वाली वॉक करते समय कुछ गलतियां होती हैं. सही तरीके से वॉक न करने से वेट लॉस की कोशिश कर रहे लोगों की मेहनत सफल नहीं होती है. इसके लिए जरूरी है कि सही वॉकिंग की जाए.

वजन घटाने के लिए वॉक में न करें ये 5 गलतियां

डाइटिशियन के अनुसार वजन कंट्रोल करने के लिए लोगों को हर दिन वॉक करना चाहिए. बहुत से लोग इस नियम का ठीक से पालन नहीं कर पाते हैं और बीच में ही तोड़ देते हैं. इससे उनका वजन कम नहीं हो पाता है. सभी को वॉक को अपना डेली रुटीन का हिस्सा बनाना चाहिए. वॉकिंग करते समय आपका पोश्चर भी सही होना चाहिए.

वॉक करते हुए मन इधर-उधर नहीं लगाना चाहिए. ज्यादातर लोग वॉक करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, फोन चलाते समय स्पीड बहुत धीमी हो जाती है जिससे आपको वॉकिंग का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है. वॉक करते समस सही स्पीड होना बहुत जरूरी होता है. लोगों को हर दिन 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक यानी तेजी से वॉक करनी चाहिए. इससे आपको वजन कम करने में काफी मदद मिलेगी.

वॉक करते समय कुछ लोग स्नैक्स या कुछ दूसरा खाते रहते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. इससे आपका वजन घटने के बजाय बढ़ सकता है. ऐसे में प्रयास करना चाहिए कि वॉक करते कुछ भी खाने पीने से बचें.

वॉक करने के बाद बहुत से लोग कुछ खाने पीने से बचते हैं. लेकिन ऐसा बिलकुल भी सही नहीं होता है. खाना या नास्ता स्किप करना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है. ऐसे में वॉकिंग के साथ सही डाइट जरूरी है. वॉकिंग और डाइट का सही कॉन्बिनेशन कम को कंट्रोल करने के लिए असरदार साबित हो सकता है. इसके लिए डाइटिशियन से भी सलाह लेनी चाहिए.

बहुत से लोग वॉक करते समय स्टाइलिश ड्रेस और फुटवियर पहने हुए होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. वॉक करते समय आपकी ड्रेस और जूते सिंपल व सबसे जरूरी बात कि कंफर्टेबल होने चाहिए. हील वॉक करने से करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.