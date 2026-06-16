बरसात के मौसम आते ही गर्मियों से राहत मिल जाती है लेकिन ये मौसम अपने साथ कई सेहत से संबंधी समस्या लेकर आता है. बारिश के दौरान नमी बढ़ जाती है, इसके अलावा जलभराव की समस्या भी हो जाती है. ऐसे में मच्छर और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. इस वजह से इस मौसम में कई तरह की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है.
बरसात के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और जिन लोगों की कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए. बरसात के मौसम में इन बीमारियों का रिस्क अधिक होता है. आइए जानते हैं बरसात के मौसम में कौन-कौन सी बीमारी फैल जाती है.
बरसात के मौसम में डेंगू फैलने का रिस्क सबसे अधिक होता है. डेंगू की बीमारी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होती है. डेंगू के मच्छर साफ और रुके हुए पानी में होते हैं. ऐसे में घर की छत पर, कूलर, गमले, पानी की टंकी में डेंगू के मच्छर हो सकते हैं.
डेंगू होने पर तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में तेज दर्द की समस्या होती है. डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं. ऐसे में मरीज की स्थिती गंभीर हो जाती है.
बारिश के दौरान पानी गंदा और संक्रमित हो जाता है. इस दौरान संक्रमित फूड और गंदा पानी का सेवन करने से टाइफाइड का रिस्क बढ़ जाता है. टाइफाइड होने पर पाचन तंत्र पर ज्यादा असर पड़ता है. टाइफाइड होने पर बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द, कमजोरी और भूख कम लगने की समस्या होती है.
बरसात के दिनों में नमी और तापमान में बदलाव की वजह से वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है. वायरल फीवर एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल सकता है. वायरल फीवर में तेज बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है.
बरसात के मौसम में नमी की वजह खाना जल्दी खराब हो जाता है. कई बार खराब खाना खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है. फूड पॉइजनिंग की वजह से इंसान की जान भी जा सकती है. सड़क किनारे मिल रहे फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए. फूड पॉइजनिंग में उल्टी, पेट दर्द, दस्त और जी मिचलाना की समस्या हो सकती है.
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