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बरसात के मौसम में इन बीमारियों का बढ़ जाता है रिस्क, बुजुर्गों और बच्चों पर है ज्यादा जोखिम!

बरसात का मौसम शुरू हो गया है. दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हो गई है. इस मौसम में सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं बरसात के मौसम में कौन-कौन सी बीमारियां फैल सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 16, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:17 PM IST
बरसात के मौसम में इन बीमारियों का बढ़ जाता है रिस्क, बुजुर्गों और बच्चों पर है ज्यादा जोखिम!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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