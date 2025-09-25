फेफड़ों में सूजन होने पर नजर आते हैं ये लक्षण, ना करें अनदेखी!

Lungs Swelling Symptoms: हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है. आज के समय में अधिकतर लोग गलत खानपान का सेवन करते हैं. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ सकता है. फेफड़ों में सूजन आने पर शरीर पर कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर फेफड़ों को खराब होने से बचाया जा सकता है.

फेफड़ों में सूजन के लक्षण

लगातार खांसी आना

सूखी या बलगम वाली खांसी आना फेफड़ों में सूजन का लक्षण हो सकता है. लंबे समय तक खांसी आती है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

सांस लेने में दिक्कत

थोड़ा भी काम करने या फिर हल्की गतिविधि करने पर सांस लेने में दिक्कत होना फेफड़ों में सूजन का संकेत हो सकता है. इस संकेत को नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

बलगम का रंग

अगर बलगम का रंग पीला, हरा या फिर खून आना भी फेफड़ों में सूजन की समस्या का संकेत है. बलगम के बदलते रंग को नजरअंदाज ना करें तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

अक्सर लोग कर देते हैं अनदेखी

फेफड़ों में सूजन होने पर अक्सर लोग खांसी-जुकाम समझकर टाल देते हैं. अगर 3 हफ्तों से अधिक खांसी आती है. इस दौरान चाती में दर्द या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

