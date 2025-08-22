अपनी खूबसूरती कैसे बढ़ा सकती है ये मीठी चीज? जानिए स्किन और बालों पर होने वाला असर
अपनी खूबसूरती कैसे बढ़ा सकती है ये मीठी चीज? जानिए स्किन और बालों पर होने वाला असर

काली किशमिश के नाम से मशहूर मुनक्के का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आपकी ब्यूटी हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:14 PM IST
अपनी खूबसूरती कैसे बढ़ा सकती है ये मीठी चीज? जानिए स्किन और बालों पर होने वाला असर

Munakka Khaane Ke Fayde: मुनक्का भले ही दिखने में छोटी-सी होती है, लेकिन इसके बेशुमार फायदे होते हैं. सोशल मीडिया और घरेलू नुस्खों में अक्सर बताया जाता है कि इसे भिगोकर खाने से स्किन ब्राइट बनती है, खून की कमी दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है. 'मुनक्का' को काली किशमिश भी कहा जाता है, जो एक तरह का सूखा हुआ अंगूर है. ये विटामिन, फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसका सेवन करने से बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

मुनक्का के फायदे
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी (फरवरी, 2022) रिपोर्ट के मुताबिक, किशमिश (मुनक्का) में लिपिड (वसा) कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो स्किन की हेल्थ को बेहतर बनाने, रंगत में सुधार करने और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है. अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो एक गिलास पानी में 8-10 मुनक्के को भिगोकर सुबह उस पानी को पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है. ये खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अक्सर खून की कमी की परेशानी होती है.

बीमारियों से बचाव
एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी से भरपूर मुनक्का इम्यूनिटी को मजबूत करने में भी मददगार होता है. साथ ही, ये सर्दी-जुकाम और अन्य इंफेक्शंस से लड़ने में मदद करता है. इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज की वजह से मुनक्का हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है. इतना ही नहीं, मुनक्का का सेवन थकान और कमजोरी से राहत दिलाने में भी उपयोगी माना जाता है.

स्किन के लिए अच्छा
चरक संहिता के मुताबिक, इसमें आयरन और विटामिन-बी की भरपूर मात्रा होती है, जो त्वचा को सेहतमंद और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं. साथ ही, इसमें मौजूद आयरन बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें मजबूत बनाता है.

बीपी को करे काबू
हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी पानी में मुनक्का उबालकर इसका सेवन करना भायदेमंद माना जाता है. ये बीपी को कंट्रोल करने में मददगार है. सर्दियों में इस पानी को पीने से लंग्स को मजबूती मिलती है और सांस से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं. इसे पीने से शरीर में वात और पित्त का संतुलन बना रहता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;