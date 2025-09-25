थकान और स्ट्रेस का परफेक्ट इलाज है संगीत, जानें म्यूजिक थेरेपी के गजब के फायदे

थकान और स्ट्रेस का परफेक्ट इलाज है संगीत, जानें म्यूजिक थेरेपी के गजब के फायदे

Music Therapy Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और थकान हर किसी के डेली रूटीन का  हिस्सा बन चुके हैं. बहुत से लोग काम के दबाव और तेज रफ्तार लाइफस्टाइल में खुद को रिलैक्स करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे थकान और स्ट्रेस का परफेक्ट इलाज है म्यूजिक थेरेपी.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:33 AM IST
थकान और स्ट्रेस का परफेक्ट इलाज है संगीत, जानें म्यूजिक थेरेपी के गजब के फायदे

आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बहुत से लोगों को ठीक से सोने का, आराम करने का और अपने पसंद की चीजें करने का समय नहीं मिल पाता है. बहुत से लोग इन चीजों के वजह से तनाव और थकान से ग्रसित हो जाते हैं. बहुत से लोगों को लगता है केवल दवाइयों के मदद से ही ऐसी स्थिति में आराम मिल सकता है पर ऐसा नहीं है. सिर्फ संगीत सुनना भी आपके शरीर और दिमाग को गहराई से राहत दे सकता है. आजकल युवाओं के बीच म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत से इलाज करवाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. म्यूजिक थेरेपी में अलग अलग तरह के संगीत की मदद से तनाव को कम करने और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है. ये थेरेपी न केवल आपके मूड को अच्छा करती है बल्कि शरीर की कई परेशानियों को भी कम करने में मदद करती है.

सुकून  
जब भी लोग अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं तो दिमाग में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है. ये हार्मोन लोगों के मूड को अच्छा करने और तनाव को कम करने में मददगार साबित होता है. म्यूजिक थेरेपी में ऐसे ही खास ट्यून और रिदम का इस्तेमाल कर के दिमाग को शांत और चिंता को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जाता है. दिन भर की थकान और टेंशन से जूझ रहे लोगों के लिए ये एक आसान और नेचुरल तरीका है जिससे बिना किसी दवाई के सुकून पाया जा सकता है.

इनसोम्निया
आजकल खराब नींद की समस्या बहुत ही आम हो गई है. काफी देर रात तक फोन चलाना या काम का दबाव लोगों के नींद को बिगाड़ देता है. म्यूजिक थेरेपी ये परेशानी काफी हद तक कम हो कर सकती है.  धीमी और सुकून भरी धुनें सुनने से दिमाग रिलैक्स होता है और नींद जल्दी आने लगती है. कई रिसर्च में भी ये बताया गया हैं कि हर रात सोने से पहले 20 से 30 मिनट तक हल्का संगीत सुनना इनसोम्निया जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार होता है.

मधुर संगीत
म्यूजिक का असर केवल लोगों के दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता है ये दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है. रिसर्च में पाया गया है कि मधुर संगीत सुनने से दिल की धड़कन सामान्य होती है और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है आजकल कई डॉक्टर भी मरीजों को म्यूजिक थेरेपी अपनाने की सलाह देते हैं. कई हॉसपिटल्स में भी बीमार लोगों के लिए म्यूजिक थेरेपी की क्लासेज दी जाती है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

