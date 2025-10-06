हल्की खांसी में ही बच्चों को पिला देते हैं कफ सिरप, इन कुदरती चीजों से भी मिलेगी राहत, साइड इफेक्ट्स का डर जीरो

Natural Alternatives To Cough Syrup: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर हर मां-बाप खौफ में हैं. साथ ही प्रशासन भी हरकत में आ गया है. बीते रविवार 5 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी को कफ सिरप का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. साथ ही ये भी कहा गया है कि ज्यातर खांस खुद-ब-खुद ठीक हो जाती है. इसके लिए इलाज की जरूरत नहीं है.

कफ सिरप नहीं, इन उपायों का लें सहारा

बदलते मौसम में बच्चों को खांसी-जुकाम होना आम बात है. कई मां-बाप जैसे ही हल्की खांसी देखते हैं, तुरंत कफ सिरप दे देते हैं ताकि बच्चे को जल्दी राहत मिल जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये जल्दबाजी बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? हल्की खांसी के लिए तुरंत सिरप देना जरूरी नहीं होता. ऐसी हालत में कुछ कुदरती घरेलू नुस्खे बच्चों को न सिर्फ राहत देते हैं बल्कि उनके शरीर को भी अंदर से मजबूत बनाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि इनसे किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता.

1. शहद और अदरक

शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जबकि अदरक में सूजन और इंफेक्शन को कम करने की ताकत होती है. आधा चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर बच्चे को दिन में 2 बार दें (1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद न दें). ये गले की खराश और खांसी दोनों में असरदार है.



2. हल्दी वाला दूध

हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है. रात को सोने से पहले बच्चे को हल्का गुनगुना हल्दी दूध देने से गले की सूजन कम होती है और खांसी में आराम मिलता है. ये नींद भी अच्छी दिलाता है और शरीर को इंफेक्शन से बचाता है.



3. तुलसी और शहद का काढ़ा

तुलसी के पत्ते खांसी और जुकाम में बहुत असरदार माने जाते हैं. कुछ तुलसी के पत्ते उबालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और गुनगुना होने पर बच्चे को पिलाएं. ये गले को आराम देता है और बलगम निकलने में मदद करता है.



4. भाप लेना

अगर बच्चे को नाक बंद या गले में जमाव महसूस हो, तो हल्की भाप देना बहुत फायदेमंद होता है. गर्म पानी में थोड़ा नीलगिरी या पुदीने का तेल डालकर बच्चे को कुछ मिनट तक भाप दिलाएं. ये सांस लेने में आसानी देता है और कफ को पतला करता है.

5. गुनगुना पानी और नमक से गरारे (बड़े बच्चों के लिए)

अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो गुनगुने पानी में चुटकीभर नमक डालकर गरारे करवाना गले की सूजन और दर्द को कम करता है. ये बैक्टीरिया को मारता है और कुदरती तौर से राहत देता है.

6. कमरे का तापमान और नमी मेंटेन रखें

बच्चे के कमरे में सूखी हवा खांसी को बढ़ा सकती है. ह्यूमिडिफायर या पानी से भरा कटोरा कमरे में रखें ताकि नमी बनी रहे. यह बच्चों के गले को सूखने से बचाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.