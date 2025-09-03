मिनटों में पता लगाया जा सकता है हार्ट अटैक, नस की फोटो लेगा मिनी कैमरा और AI से तस्वीरों की होगी जांच
मिनटों में पता लगाया जा सकता है हार्ट अटैक, नस की फोटो लेगा मिनी कैमरा और AI से तस्वीरों की होगी जांच

Camera and AI Alert Heart Attack: हार्ट के मरीजों को पहले ही अटैक का पता चल जाएगा. नीदरलैंड के एक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर इस तकनीक पर स्टडी की गई है. इसके तहत कैमरे और एआई की मदद से हार्ट अटैक का पहले ही पता लगाया जा सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:21 PM IST
मिनटों में पता लगाया जा सकता है हार्ट अटैक, नस की फोटो लेगा मिनी कैमरा और AI से तस्वीरों की होगी जांच

AI Diagnose Heart Attack: हार्ट के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है. अब हार्ट अटैक आने से पहले ही पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक आने वाला है. साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक इजात की है, जिसमें कैमरे और एआई की मदद से हार्ट अटैक के चांसेस का पता लगाया जा सकता है, यहां मशीर के तौर पर कैमरा और दिमाग के तौर पर एआई काम करेगा.

 

कैसे काम करता है मशीन?
ये तकनीक उन लोगों पर ज्यादा काम करता है, जिन्हें एक बार हार्ट अटैक आ चुका है या जिनमें हार्ट अटैक के चांसेस हो. इस तकनीक में डॉक्टर मरीजों की खून की नली में एक कैमरा डालते हैं. कैमरा लगातार तस्वीरें लेती हैं और एआई को भेजते हैं, जिसके बाद एआई तेजी से तस्वीरों को समझकर अलर्ज जारी करता है. पहले हार्ट के कंडीशन को समझने के लिए कैमरे का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इसे समझने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि तस्वीरों को समझने का काम एक्सपर्ट करते हैं. लेकिन इस तकनीक के जरिए एआई की मदद से इसे मिनटों में किया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

दो साल तक ट्रैक किया गया
नीदरलैंड के रैडबौड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के साइंटिस्ट ने ये स्टडी की है, जिसे यूरोपीय हार्ट जर्नल में पब्लिश्ड किया गया है. इसे स्टडी को हजारों मरीजों पर किया गया है. इस दौरान मरीजों की नसों को मिनी कैमरे और एआई से स्कैन किया गया. वहीं इसे दो साल तक ट्रैक किया गया. 

 

कब आता है हार्ट अटैक?
हार्ट अटैक आज के समय में एक आम समस्या बन गई है. लेकिन क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक कब आता है? आपको बता दें, जब हार्ट की नस ब्लॉक हो जाती है या खून सही तरीके से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाते हैं. हालांकि इसके इलाज में आमतौर पर एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसकी मदद से बलून से नस को चौड़ा करके स्टेंट डाली जाती है. लेकिन दिक्कत यह आती है कि करीब 15% मरीजों को पहले अटैक के एक साल के अंदर ही दूसरा अटैक आ जाता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

