सोशल मीडिया रील्स और लेट नाइट मोबाइल स्क्रीन कैसे बिगाड़ रहे Gen Z की क्वालिटी स्लीप, दे सकती हैं ये बीमारियां

आज के समय में लेट नाइट रील्स और मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल Gen Z की नींद पर काफी गहरा असर डाल रहा है. आज के समय में युवा देर रात तक स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, जिस वजह से उनकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है. स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है. ये हार्मोन नींद लाने के लिए बेहद जरूरी होता है. न्यूरोमेट वेलनेस एंड डायग्नोस्टिक्स न्यूरोलॉजी डॉक्टर भूपेश कुमार मनसुखानी से जानते हैं कैसे लेट नाइट रील्स और मोबाइल, स्क्रीन टाइम बिगाड़ रही है Gen Z की क्वालिटी स्लीप

आरामदायक नींद पर पड़ता है असर

देर रात तक लगातार कंटेंट देखने से दिमाग एक्टिव बना रहता है, जिस वजह से गहरी और आरामदायक नींद नहीं आती है. इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है. नींद पूरी ना होने की वजह से अगले दिन शरीर में एनर्जी भी नहीं मिलती है. लंबे समय तक खराब नींद की वजह से अनिद्रा, टेंशन और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है.

स्ट्रोक का रिस्क

डॉक्टर के अनुसार नींद की कमी ने ना केवल आपके नॉर्मल काम पर असर पड़ता है, बल्कि स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है. डॉक्टर का कहना है कि खराब नींद का पैटर्न आपके हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है, जो कि आगे चलकर स्ट्रोक का बड़ा कारण बन सकता है.

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याददाश्त कमजोर

डॉक्टर के अनुसार लेट नाइट रील्स और मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से नींद में कमी आती है. लंबे समय तक नींद की कमी होने पर याददाश्त कमजोर होती है, जिससे सीखने की क्षमता घटती है. इसके अलावा मूड स्विंग्स भी बढ़ जाते हैं. लेट नाइट स्क्रीन देखने से मेलाटोनिन हार्मोन इंबैलेंस होते हैं जिससे शरीर की इम्यूनिटी पर असर पड़ता है.

तनाव का बढ़ना

अच्छी नींद के लिए दिमाग का शांत होना बेहद जरूरी है, लेकिन डूम-स्क्रॉलिंग इसके उलट काम करती है. जब आप वीडियो, राजनितिक बहस, दुखद खबर, चकाचौंध भरी लाइफ देखते हैं तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है. दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने में लग जाता है, जिससे दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता है. इससे शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो कि नींद की गुणवत्ता को खराब कर देता है. ऐसे में सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होती है.

स्क्रीन टाइम कैसे कम करें

आप कुछ छोटे बदलाव करके स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं.

सोने से कम से कम 1 घंटा पहले अपने फोन को खुद से दूर कर दें

रात को सोने से पहले किताब पढ़ें, यह पुराना तरीका सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.