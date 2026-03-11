13 साल से गहरी नींद... नली से खाना-पीना, क्या है कोमा की स्थिति? शरीर के कौन-कौन से अंग फिर भी करते हैं काम, न्यूरोलॉजिस्ट से जानें हर सवाल का जवाब

31 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी. पिछले 13 साल से हरीश की पलके भी नहीं झपकी, वह एक दशक से ज्यादा कोमा है. उनके ठीक होने की भी उम्मीद नहीं है. फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोलॉजी विभाग की निदेशक डॉ. ज्योति बाला शर्मा से जानते हैं कोमा की क्या स्थिति होती है? और यह ब्रेन डेड से कैसे अलग होता है. कोमा के दौरान शरीर के कितने अंग काम करते हैं?

कोमा की स्थिती क्या है?

डॉ. ज्योति बाला शर्मा के अनुसार कोमा की स्थिति में ब्रेन का बेसिक फंक्शन काम करता है. इस दौरान ब्रेन के Higher फंक्शन काम नहीं करते हैं जैसे समझना, थिंकिंग आदि. इस स्थिति में मरीज लंबे समय के लिए बेहोश रहता है. वह अपने आसपास की चीजों को ना तो समझ पाते हैं और ना ही किसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं. कोमा एक गहरी बेहोशी की स्थिति होती है. इस कंडीशन में मरीज स्वस्थ इंसान की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है. लेकिन उसका दिमाग जीवित रहता है. रिकवरी की संभावना भी बनी रहती है. किसी भी दिन मरीज कोमा से निकलकर स्वस्थ जीवन में आप आ सकता है.

ब्रेन डेथ क्या है?

मेडिकल टर्म में ब्रेन डेथ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है. इस दौरान ब्रेन का बेसिक फंक्शन काम नहीं करता है. ब्रेन डेथ में मस्तिष्क पूरी तरह से मर जाता है. डॉक्टर के अनुसार ब्रेन डेथ मरीज की रिकवरी की संभावना बहुत कम होती है. जबकि कोमा में मरीज के सुधार की उम्मीद होती है.

ब्रेन डेथ और कोमा में अंतर

डॉक्टर के अनुसार कोमा गहरी बेहोशी की स्थिती होती है, जिसमें मरीज स्वस्थ इंसान की तरह रिएक्ट नहीं कर पाता है. लेकिन उनका दिमाग जीवित रहता है. रिकवरी की संभावना बनी रहती है. जबकि ब्रेन डेथ में दिमाग पूरी तरह से मृत होता है. दिमाग की सारी गतिविधियां मर चुकी होती हैं. इस दौरान मरीज की कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है.

कोमा में शरीर के कौन-कौन से अंग करते हैं काम

डॉक्टर के अनुसार कोमा में ब्रेनस्टेम काम करता है. ब्रेनस्टेम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सेरेब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जो कि हार्ट रेट, बीपी, नींद जैसे महत्वपूर्ण काम को कंट्रोल करता है.

हार्ट

कोमा के दौरान दिल धड़कता और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बना रहता है.

पाचन

कोमा के दौरान पाचन तंत्र काम करता रहता है, लेकिन भोजन के लिए फीडिंग ट्यूब के जरिए मरीज को भोजन दिया जाता है.

किडनी

इस दौरान किडनी काम करती है. इसी तरह शरीर के अन्य अंग काम करते हैं.

