बदलते मौसम से लोगों की बिगड़ रही तबीयत, डॉक्टर ने बताया बचाव के उपाय

इन दिनों मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. दिन के समय में गर्मी और रात के समय में मौसम ठंडा हो जाता है. बदलता मौसम सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है.
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मार्च के पूरे महीने में तापमान में गिरावट देखने को मिली है. वहीं उम्मीद है कि अप्रैल में भी तापमान में इस तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है. दिन के समय में तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और रात में 19 डिग्री सेल्सियस होता है. मौसम में ये बदलाव सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. फोर्टिस अस्पताल, फरीदाबाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं कैसे बदलता मौसम सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.
दिन के समय गर्मी और शाम के समय अचानक ठंडा मौसम होना आम बात है. इस तरह के बदलते मौसम से शरीर में कन्फ्यूजन होती है. जिस वजह से सर्दी, गले में खराश औऱ बुखार की समस्या बढ़ने लगती है. तापमान में अचानक बदलाव की वजह से इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है. इस मौसम के दौरान खास सावधानी रखनी चाहिए.
बदलते मौसम की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. बदलते मौसम में लोग बुखार के साथ पेट से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. दवा और आराम करने से बुखार ठीक हो सकता है.
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बदलते मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. कुछ लोग गर्मी लगने पर पानी पीते हैं, लेकिन शाम को ठंड लगने पर पानी पीना कम कर देते हैं. ऐसे में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट लें. ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. खासकर रात के समय आइसक्रीम और ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए.
बदलते मौसम में कपड़ों का चुनाव भी सही से होना चाहिए. दिन के समय आप हल्के कपड़े पहन सकते हैं. वहीं शाम को घर से निकलते समय हल्का जैकेट कैरी कर सकते हैं. शरीर को ठंडा हवा से बचाना बेहद जरूरी होता है.
इस मौसम में फिट और स्वस्थ रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज, योग करना चाहिए. योग करने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. इसके अलावा नींद पूरी लेना भी जरूरी है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.