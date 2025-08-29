हमेशा के बदल सकता है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज का तरीका, साइंटिस्ट ने बनाया नया ऑनलाइन टूल

High BP Treament Tool: भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के रिसर्चर्स की एक ग्लोबल टीम ने एक नया ऑनलाइन टूल डेवलप किया है जो हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के तरीके में बदलाव ला सकता है. इससे डॉक्टर हर मरीज के लिए उसके ब्लड प्रेशर को कम करने की जरूर के बेस पर इलाज तय कर सकेंगे. 'ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट की इफिकेसी कैलकुलेटर' 1,00,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए तकरबीन 500 रैंडमाइज्ड क्लीनिकल ट्रायल के आंकड़ों पर आधारित है. ये डॉक्टरों को ये देखने में मदद करता है कि अलग-अलग दवाएं ब्लड प्रेशर को कैसे कम कर सकती हैं.

क्या कहते हैं रिसर्चर?

द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ, हैदराबाद (The George Institute for Global Health, Hyderabad) के डॉ. मोहम्मद अब्दुल सलाम (Dr. Mohammad Abdul Salam,) ने कहा, "हम हाई ब्लड प्रेशर को असरदार और कुशल तरीके से कंट्रोल करने की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते. ऑप्टिमल कंट्रोल हासिल करने के लिए अलग-अलग खुराकों और कई कॉम्बिनेशंस में हाई ब्लड प्रेशर रोधी दवाओं की इफिकेसी की क्लियर समझ जरूरी है. हम क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे कैसे हासिल करना चाहते हैं, इस पर क्लेरिटी के बिना, हम अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाएंगे. गाइडलाइन टारगेट ब्लड प्रेशर को डिफाइन करते हैं, जबकि हमारा ऑनलाइन टूल ये पहचानने में मदद करता है कि कौन सी हाई ब्लड प्रेशर रोधी दवाएं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे सही हैं."

इलाज का सबसे आम तरीका

एक सिंगल एंटीहाईपरटेंसिव दवा - जो अभी भी इलाज शुरू करने का सबसे कॉमन तरीका है - आमतौर पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को सिर्फ 8-9 mmHg तक कम कर देती है, जबकि ज्यादातर मरीजों को आइडियल टारगेट तक पहुंचने के लिए 15-30 mmHg की कमी की जरूरत होती है.

बीपी के हिसाब से इलाज

इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट और रिसर्च फेलो नेल्सन वांग (Nelson Wang) ने बताया कि ऐसा करने का ट्रैडिशनल तरीका हर मरीज के लिए सीधे ब्लड प्रेशर नापना और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट एडजस्ट करना है, लेकिन ब्लड प्रेशर की रीडिंग बहुत ज्यादा वेरियबल या 'शोर' वाली होती है, जिससे ये भरोसेमंद नहीं हो पाती.

द लैंसेट (The Lancet) में छपी रिसर्च में बताया गया है कि ये नया टूल सैकड़ों ट्रायल्स में देखे गए एवरेज ट्रीटमेंट इफेक्ट को कैलकुलेट करके इस चुनौती से निपटने में मदद करता है.

ये उपचारों को लो, मॉडरेट और हाई इंटेंसिटी के रूप में भी कैटेगराइज्ड करता है, इस बेस पर कि वो ब्लड प्रेशर को कितना कम करते हैं - एक ऐसा तरीका जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले इलाज में पहले से ही रेगुलरली इस्तेमाल किया जाता है.

हाई बीपी बड़ा चैलेंज

हाई ब्लड प्रेशर दुनिया की सबसे बड़े हेल्थ चैलेंजेज में से एक है, जो तकरीबन 1.3 बिलियन लोगों को अफेक्ट करता है और हर साल तकरीबन एक करोड़ लोगों की मौत का कारण बनता है.

इसे अक्सर एक साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप कोई लक्षण पैदा नहीं करता, ये तब तक छिपा रह सकता है जब तक कि ये दिल का दौरा, स्ट्रोक या गुर्दे की बीमारी का कारण न बन जाए. हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित पाँच में से एक से भी कम लोग इसे कंट्रोल में रख पाते हैं.

