Hindi NewsHealthDNA: ज्यादा TV देखना बन सकता है डिप्रेशन का कारण, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा; जानें इस खतरे का कैसे करें सामना..

DNA: ज्यादा TV देखना बन सकता है डिप्रेशन का कारण, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा; जानें इस खतरे का कैसे करें सामना..

Depression Causes: लगातार टीवी देखने की आदत मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है. इससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में टीवी देखने के कम को कम करना जरूरी है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:21 PM IST
DNA: ज्यादा TV देखना बन सकता है डिप्रेशन का कारण, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा; जानें इस खतरे का कैसे करें सामना..

Mental Health Tips: हम आप में से हर कोई अक्सर मनोरंजन के लिए घर में रखे रिमोट उठाते हैं और टीवी देखना शुरू कर देते हैं. लेकिन एक रिसर्च में दावा किया गया है कि ये आदत मेंटल हेल्थ का दुश्मन बन सकती है. लगातार टीवी देखने से डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं टीवी देखने के समय को कम करने से इस खतरे को कम किया जा सकता है. हालांकि इस समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है. 

 

टीवी देखने से बढ़ सकता है डिप्रेशन का खतरा
अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल 'यूरोपियन साइकियाट्री' के मुताबिक टीवी देखने के समय को कम करके डिप्रेशन का खतरा टाला जा सकता है. नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन की शोधकर्ता रोजा पालाजुएलोस और उनकी टीम ने 65 हजार से ज्यादा वयस्कों पर शोध किया.

 

टीवी देखने के समय को कम करने से टल सकता है खतरा
रिपोर्ट में कहा गया है, अगर आप रोजाना टीवी देखने के समय में से 1 घंटा कम कर दें और कुछ और काम करें, तो डिप्रेशन का खतरा करीब 19% कम हो जाता है. अगर आप इसे डेढ़ घंटा कम करते हैं, तो खतरा 29% घट जाता है. टीवी देखने का समय 2 घंटे कम किया तो इससे डिप्रेशन के जोखिम में 43% की भारी गिरावट देखी गई.

 

टीवी देखने के बयान करें ये काम
सिर्फ टीवी बंद करना ही काफी नहीं है, उस समय का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है. रिसर्च में पाया गया कि टीवी के बदले स्पोर्ट्स को चुनने से सबसे ज्यादा फायदा होता है. सिर्फ आधे घंटे खेलने से डिप्रेशन का खतरा 18 प्रतिशत कम हो जाता है. घूम फिरने और अच्छी नींद लेने से भी डिप्रेशन का खतरा कम होता है. नए  रिसर्च से ये साफ है कि टीवी के सामने घंटों तक बैठने के बजाय, उस समय का उपयोग एक्टिव रहने, खेलने या अच्छी नींद लेने में करना चाहिए. खासकर मिडल ऐज के लोगों के लिए यह बदलाव उनकी मेंटल हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

