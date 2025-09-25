NIT रिसर्चर्स ने एड़ी के दर्द से राहत पाने का खोजा जुगाड़, बनाई कम लागत वाली स्वदेशी फोर्स प्लेट; जानें कैसे करता है काम

Heel Pain Reliever: NIT राउरकेला के रिसर्चर्स ने एक कम लागत वाली और स्वदेशी फोर्स प्लेट विकसित की है जो काफी किफायती है. दावा है कि इससे एड़ी के दर्द से निजात मिलेगी. एड़ी का दर्द एडल्ट्स में पैरों की सबसे आम बीमारियों में से एक है. यह अक्सर प्लांटर फेशिया (ऊतकों की एक पट्टी जो पैर के आर्क को सहारा देती है) के अत्यधिक भार से जुड़ा होता है.

क्यों होता है एड़ी में दर्द?

हालांकि, कई मामलों में एड़ी के नीचे स्थित फैटी टिश्यू (हील पैड) में बदलाव भी समस्या का कारण बन सकता है. जब हम खड़े होते हैं, दौड़ते हैं या चलते हैं, तो यह समस्या शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है. बहुत अधिक दबाव पड़ने पर, एड़ी पैड पैर को आराम देने की अपनी क्षमता खो देता है, जिससे दर्द और बेचैनी होती है. यह स्थिति उम्र बढ़ने, चोट लगने, मोटापे, मधुमेह और खराब फिटिंग वाले जूतों के कारण भी हो सकती है.

नई फोर्स प्लेट कैसे काम करती है?

नई फोर्स प्लेट बहु-अक्षीय भू-प्रतिक्रिया बल (जीआरएफ) को मापकर काम करती है. फोर्स प्लेट से मापे गए जीआरएफ का उपयोग असामान्य चाल पैटर्न का निदान करने के लिए किया जाता है.

भारत में कहा-कहा इस्तेमाल किया जाएगा

यह उपकरण भारत में खेल शिक्षाविदों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में उपयोगी होगा, क्योंकि यह मौजूदा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में किफायती है.

न्यूरोमस्कुलर विकार कैसे होते हैं?

एनआईटी राउरकेला के प्रो. ए. तिरुगनम ने कहा, "ज्यादातर न्यूरोमस्कुलर विकार व्यक्ति के चाल-ढाल को प्रभावित करते हैं. चूंकि चाल के लिए मांसपेशियों की ताकत और संतुलन के सटीक समन्वय की आवश्यकता होती है, इनमें से किसी में भी गड़बड़ी चलने के तरीके और संबंधित जीआरएफ को बदल सकती है."

कॉमन न्यूरोमस्कुलर विकार

"कुछ सामान्य न्यूरोमस्कुलर रोग जैसे मायोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विकार, स्पास्टिसिटी, अटैक्सिया, पार्किंसंस रोग, सेरेब्रल पाल्सी आदि जीआरएफ को बदल सकते हैं. जीआरएफ में इन असामान्यताओं का निदान फोर्स प्लेट का उपयोग करके किया जा सकता है."

फोर्स प्लेट को मानव मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य के विश्लेषण के लिए आवश्यक क्लीनिकल ​​उपकरण के रूप में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है. उच्च लागत और भारतीय निर्माताओं की कमी के कारण, भारत में इसकी उपलब्धता सीमित रही है.

कितनी कीमत है?

आयातित फोर्स प्लेट की कीमत आमतौर पर 30-50 लाख रुपये के बीच होती है. स्वदेशी रूप से विकसित फोर्स प्लेट की लागत लगभग 8 से 10 लाख रुपये के बीच होगी, जिससे लागत में लगभग 70-85 प्रतिशत की कमी आएगी, जिससे यह एक किफायती विकल्प बन जाएगा.

