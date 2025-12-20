क्या अंडे खाने से हो सकता है कैंसर? लैब टेस्ट विवाद पर आ गया FSSAI का बयान

सेहत के लिए अंडों का सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद माया जाता है. अंडे में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. वहीं इन दिनों अंडों को लेकर विवाद चल रहा है. बताया है कि अंडे में नाइट्रोफुरंटोइन नामक तत्व मिला है जो कि कैंसर का कारक बन सकता है. नाइट्रोफुरंटोइन प्रतिबंधित एंटीबायोटिक है जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इस खबर के बाद FSSAI संस्था ने देशभर में ब्रांड और बिना ब्रांड वाले अंडों के सैंपल इकट्ठा करके जांच की है. आइए जानते हैं अंडों को लेकर FSSAI की जांच में क्या सामने आया है.

क्या से शुरू हुआ था पूरा विवाद

अंडे में कैंसर को लेकर पूरा विवाद एक अंडे ब्रांड से जुड़ा हैं. दरअसल एक ऑनलाइन रिपोर्ट ने अंडों की क्वालिटी पर सवाल उठाए, उन्होंने आशंका जताई की इनमें नाइट्रोफुरंटोइन के अंश हो सकते हैं जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई.

क्या है नाइट्रोफुरंटोइन एंटीबायोटिक्स

नाइट्रोफुरंटोइन एंटीबायोटिक्स एक ग्रुप है जिसका जानवरों पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है. हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर पोल्ट्री फार्मिंग इन दवाओं का गैरकानूनी रूप से इस्तेमाल करती है तो अंडों में भी नाइट्रोफुरंटोइन के अंश पहुंच सकते हैं. इस खबर के बाद FSSAI ने पूरे देश में सैंपलिंग की जांच का फैसला लिया.

अंडे खाने से कैंसर नहीं होता

FSSAI के अनुसार अंडे खाने से कैंसर नहीं होता है. अंडा खाना सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं. हाल ही में अंडों के विवाद पर FSSAI ने बोला कि किसी खास ब्रांड के अंडे की रिपोर्ट पर FSSAI ने कहा कि कई बार फीड, तकनीकी कारण, पर्यावरण का कारण हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देशभर के अंडे खाने के लिए असुरक्षित है. 1 से 2 मामलों के आधार पर पूरे देश के अंडों पर सवाल उठाना गलत है.

अफवाहें करें नजरअंदाज

FSSAI ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह प ध्यान न दें. केवल वैज्ञानिक, आधिकारिक और सच्ची खबरों पर यकीन करें. अंडे सेहत के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.