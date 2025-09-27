Advertisement
trendingNow12938375
Hindi NewsHealth

थोड़ी-थोड़ी पी रहे हैं, तो हो न जाएं बेफिक्र, कम शराब भी दिमाग को ऐसे कर रही खोखला

कई लोग बहुत बड़े शराबी नहीं होते, हफ्ते में एक बार या कभी-कभी ड्रिंक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सेहत के लिहाज से कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

थोड़ी-थोड़ी पी रहे हैं, तो हो न जाएं बेफिक्र, कम शराब भी दिमाग को ऐसे कर रही खोखला

No Safe Limit of Drinking: कई लोगों को शराब की बहुत ही ज्यादा बुरी लत होती है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कम अमाउंट में ड्रिंक करते हैं, मसलन- हफ्ते में एक बार, पार्टी या कभी-कभार पुराने दोस्तों के साथ. अगर आप आदतन शराबी नहीं भी हैं फिर भी खुद को खतरे से बाहर नहीं समझें, क्योंकि शराब भी बड़ा नुकसान कर सकती है. 

कम शराब भी खतरनाक
23 सितंबर, 2025 को बीएमजे एविडेंस-बेस्ड मेडिसिन में छपी एक रीसेंट स्टडी ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि हकल शराब पीने का सेहत पर कोई नुकसान नहीं होता है. असल में, ये न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग, डिमेंशिया (Dementia) के लिए एक रिस्क फैक्टर्स के तौर पर काम कर सकता है.

शराब पीने की कोई सेफ लिमिट नहीं है
अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी चीज का सेवन कम मात्रा में किया जाए, तो उसके असर बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता. यही बात शराब के मामले में भी अक्सर कही जाती है. लेकिन पिछली स्टडीज में हल्के अल्कोहल के सेवन से देखे गए प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स असल में झूठे थे, क्योंकि जिन लोगों को बाद में डिमेंशिया हुआ, उन्होंने डायग्नोसिस से पहले के सालों में असल में कम शराब पी थी, इसलिए ये पहले से स्थापित फाइंडिंग्स को चुनौती देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिमेंशिया का रिस्क
रिसर्चर्स ने एक बड़ी स्टडी की, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों के डेटा के साथ-साथ बीस लाख से ज्यादा लोगों के जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी शामिल थे. दूसरे शब्दों में, ये स्टडी बहुत एक्सटेंसिव थी. फाइंडिंग्स से पता चला कि किसी भी तरह का अल्कोहल का सेवन असल में डिमेंशिया के जोखिम को बढ़ाता है. इसके अलावा, जेनेटिकली डिस्पोस्ड लोगों में डिमेंशिया डेवलप होने की संभावना 15 से 16 फीसदी ज्यादा होती है. यहां जेनेटिक रिस्क का अमतलब है शराब सेवन डिसऑर्डर को लेकर जेनेटिकली सेंसेटिव होना.

आपको क्या सीखना चाहिए?
रिसर्च के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कम अमाउंट में भी अगर शराब पी जाए, तो ये लॉन्ग रन में हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है, जिससे आपको जिंदगी में आगे चलकर डिमेंशिया होने का खतरा होता है. रिसर्चर्स ने गुजारिश की है कि पब्लिक हेल्थ एडवाइस में इस बात को शामिल नहीं करना चाहिए कि कम शराब हार्मलेस या सेफ है, क्योंकि इससे भी खतरा हो सकता है. खासकर मिडिल एड लोगों को कॉगनिटिव डिकलाइन का रिस्क बढ़ जाता है. इसलिए बेहतर है कि आप शराब से पूरी तरह तौबा कर लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

AlcoholbrainLiquor

Trending news

ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
;