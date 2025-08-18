नाक में उंगली डालने से कोमा में पहुंचा 21 साल का युवक, जानें कैसे आपकी जान ले सकती है ये आदत
Nose Picking Habit Side Effect: नाक में उंगली डालने की आदत एक आम आदत हैं, लेकिन यह सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकती है. केवल ये बुरी आदत नहीं, बल्कि कुछ मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:26 PM IST
Nose Picking Habit: अगर आपके परिवार में किसी की आदत 'नाक में उंगली' डालने की है, तो उसे तुरंत सावधान कर दीजिए. उसे बताइए कि 'नाक में ऊंगली मत डालो, ये बुरी आदत है और ये आदत अभी के अभी बदल डालो. आपको बता दें, ये आदत केवल बुरी नहीं, बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है. 

 

नाक में उंगली डालने नई स्टडी क्या कहती है?
नाक में उंगली डालने को लेकर एक नई केस स्टडी आई है. दरअसल, नाक में उंगती करने की आदत ने एक 21 साल के युवक को कोमा में पहुंचा दिया. पेशेंट सूजन, तेज बुखार और आंखों के पीछे तेज दर्द के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. मेडिकल जांच और स्कैन में पता चला कि नाक में ऊंगली करने की वजह से हाथ का बैक्टीरिया नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच गया और फिर वो 'दिल का दौरा' पड़ने की वजह बना.

 

नाक में उंगली डालना क्यों है खतरनाक?
डॉक्टरों के मुताबिक हमारे चेहरे पर एक 'डेंजर ट्राएंगल जोन' होता है. ये हमारी नाक से शुरू होता है और मुंह के दोनों कोनों तक एक त्रिकोण का शेप बनाता है. यहां अगर इंफेक्शन होता है तो ये सीधा नसों के जरिए ब्रेन तक पहुंच सकता है. इससे ब्रेन के परमानेंटली डैमेज होने और यहां तक कि मौत होने तक का खतरा हो सकता है. 

 

सावधानियां बरतें
इस खतरे से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. नाक में ऊंगली डालने और नाक के बाल तोड़ने से बचना चाहिए. नाक में अगर कोई फुंसी या फोड़ा हो जाए तो उसे छूने या फोड़ने से परहेज करना चाहिए. नाक साफ करने के लिए टिशू पेपर या डॉक्टर की ओर से प्रेस्क्राइब्ड नेजल ड्रॉप और स्प्रे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. हाथ हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि गलती से नाक की तरफ ऊंगली चली जाए तो इंफेक्शन न फैले. इसके अलावा नाक और इसके आस-पास सूजन, आंखों में दर्द या बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

