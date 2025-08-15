कभी शराब नहीं पी, फिर भी लिवर लगा सड़ने, ग्रेड 3 फैटी लिवर से जूझ रही 29 साल की लड़की की हालत देख चौंक गए डॉक्टर
Advertisement
trendingNow12882450
Hindi NewsHealth

कभी शराब नहीं पी, फिर भी लिवर लगा सड़ने, ग्रेड 3 फैटी लिवर से जूझ रही 29 साल की लड़की की हालत देख चौंक गए डॉक्टर


What Cause Fatty Liver: फैटी लिवर सिर्फ शराब के कारण होने वाली बीमारी नहीं है. यदि आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, तब भी इससे आपका लिवर सड़ने की कगार पर पहुंच सकता है. यहां आप एक ऐसे ही रियल स्टोरी के बारे में जान सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी शराब नहीं पी, फिर भी लिवर लगा सड़ने, ग्रेड 3 फैटी लिवर से जूझ रही 29 साल की लड़की की हालत देख चौंक गए डॉक्टर

फैटी लिवर आज के समय में तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है. हाल ही में दिल्ली की एक 29 साल की एक लड़की का मामला सामने आया है. इस केस के बारे में जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया फिर फैटी लिवर की चपेट में पहुंच गयी. इतना ही नहीं फैटी लिवर ग्रेड 3 पर पहुंच गया, जहां से जिगर का सड़ना शुरू हो जाता है.  

वो बीमारी जिसे आमतौर पर शराब पीने वालों से जोड़ा जाता है, अब शराब नहीं पीने वाले युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है. ऑर्थो और स्पोर्ट्स सर्जन डॉ. ओबैदुर रहमान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर इस केस स्टडी को शेयर किया और बताया कि कैसे नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) अब भारत के युवाओं में एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है.

इसे भी पढ़ें- Fatty Liver Diet : ये 3 फूड्स ब्लड डिटॉक्स समेत 500 काम करने वाले जिगर के लिए जहर, हार्वर्ड डॉ. ने बताया फैटी लिवर ठीक करने के लिए क्या खाएं

29 साल की लड़की में दिखे गंभीर लक्षण

डॉ. रहमान ने बताया कि लड़की की हालत देखकर वह खुद चौंक गए. उसकी आंखों में पीलापन था, पैर सूजे हुए थे और चाल धीमी. आमतौर पर ऐसी स्थिति वो 60–70 साल के मरीजों में देखते हैं, लेकिन ये महिला सिर्फ 29 साल की थी. 

क्या आप शराब पीती हैं? 

बीमारी के लक्षणों की गंभीरता को देखकर डॉक्टर ने पूछा, 'क्या आप शराब पीती हैं?' तो जवाब मिला डॉक्टर, मैंने कभी एक घूंट भी नहीं पी. उसकी मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल साफ थी. कोई पुरानी बीमारी नहीं, कोई दवा नहीं. फिर भी इतनी यंग एज में लड़की ग्रेड 3 फैटी लिवर से जूझ रही थी.

लाइफस्टाइल बना दुश्मन

बातचीत में लड़की ने अपनी दिनचर्या बताई, सुबह जल्दी उठकर भागते हुए ऑफिस, काम के बीच में स्क्रीन के सामने खाना, दिनभर एक ही कुर्सी पर बैठे रहना और रात में थकावट के कारण बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना. वीकेंड्स नींद पूरी करने, नेटफ्लिक्स और ब्रंच में निकल जाते थे. डॉक्टर ने बताया सब कुछ सुनने में आम लग रहा था, लेकिन यही नॉर्मल लाइफस्टाइल असल खतरा थी.

मुझे लगा फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने से होता है

ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि फैटी लिवर की बीमारी सिर्फ शराब के कारण होती है. यही गलतफहमी इस लड़की को भी थी. इसलिए जब जांच में सामने आया कि लिवर एंजाइम्स खराब हैं और ग्रेड 3 फैटी लिवर का निदान हुआ तो जब लड़की का चेहरा पीला पड़ गया. और उसने कहा कि मुझे लगा फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वालों को होता है. 

डॉक्टर ने बताया फैटी लिवर का रिस्क फैक्टर

डॉ. रहमान ने बताया कि भारत में हर तीन में से एक युवा इस बीमारी से प्रभावित है. इसकी मुख्य वजह है, शुगर से भरे हेल्दी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, लगातार बैठे रहना और शरीर में हल्का लेकिन लगातार बना रहने वाला इन्फ्लेमेशन. गंभीर बात यह है कि ज्यादातर लोगों को तब तक कोई लक्षण नहीं दिखते जब तक लिवर को बड़ा नुकसान नहीं हो जाता. लेकिन अगर समय रहते जीवनशैली में बदलाव किया जाए, तो इस बीमारी को रोका और रिवर्स करना पॉसिबल है. 

इसे भी पढ़ें- जिगर को सड़ाने के लिए 1 पैग शराब काफी, वीकेंड वाइब के चक्कर में 24 साल की लड़की का लिवर खराब, निकला ग्रेड 2 फैटी लिवर

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

grade 3 fatty liver Symptoms

Trending news

'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
;