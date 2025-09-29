Advertisement
trendingNow12940734
Hindi NewsHealth

बॉडी वेट ही नहीं, लिवर फैट भी देखें, ऐसे लगाएं मोटे बच्चों के लिए खतरे का अंदाजा

Child Health: बच्चे अगर ज्यादा मोटे हो जाएं तो उनकी सेहत को लेकर फिक्र करना जरूरी है, लेकिन इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कहीं उनके लिवर में फैट तो नहीं बढ़ गया.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉडी वेट ही नहीं, लिवर फैट भी देखें, ऐसे लगाएं मोटे बच्चों के लिए खतरे का अंदाजा

Liver Fat in Children: आमतौर पर हम बच्चों में बाहर से दिखने वाले मोटापे को ही सेहत के लिए खतरा मानते हैं, लेकिन लिवर के फैट को चेक करने की जहमत नहीं उठाते. इजराइली साइंटिस्ट्स ने बीते रविवार (29 सितंबर 2025) को ऐलान किया है कि नए रिसर्च से पता चलता है कि मोटापे से ग्रस्त बच्चों में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का अंदाज लगाने में शरीर के वजन की बजाय लिवर फैट ही बड़ा फैक्टर है.

मोटापे से न लगाएं खतरे का अंदाजा
तेल अवीव यूनिवर्सिटी (Tel Aviv University और तेल अवीव स्थित डाना ड्वेक चिल्ड्रन हॉस्पिटल (Dana Dwek Children's Hospital) की तरफ से की गई एक स्टडी से पता चलता है कि बच्चों में मोटापा ओटोमेटिकली ही खराब सेहत का इशारा नहीं है. इसके बजाय, रिसर्चर्स ने पाया कि लिवर में फैट की क्वांटिटी - सिर्फ शरीर का वजन नहीं - ये अंदाजा लगाने में अहम फैक्टर हो सकती है कि मोटे बच्चों में गंभीर बीमारियां होंगी या नहीं. बच्चों में फैटी लिवर टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और यहां तक कि आगे चलकर लिवर सिरोसिस (Liver cirrhosis) का कारण बन सकता है.

कैसे की गई स्टडी?
टीम ने मोटापे के शिकार 31 इजराइली बच्चों की जांच की, ये समझने की कोशिश की कि कुछ बच्चों में मेटाबॉलिज्म से जुड़े कॉम्पलिकेशंस क्यों डेवलप होते हैं जबकि दूसरे सेहतमंद रहते हैं. उन्होंने पाया कि जिन बच्चों में पहले से ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे थे, उनके लिवर में एवरेज 14 फीसदी फैट था, जो मोटे बच्चों में देखे गए 6 फीसदी फैट से दोगुना से भी ज्यादा थी, जो मेटाबॉलिकली हेल्दी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं रिसर्चर?
डॉक्टरेट के स्टूडेंट रॉन स्टर्नफेल्ड (Ron Sternfeld) ने कहा, "ये एक क्रॉस-सेक्शनल स्टडी है, जिसका मतलब है कि हमने बच्चों को सालों तक देखने के बजाय एक ही वक्त में गहन अध्ययन किया." "हम सिर्फ कोरिलेशन का इशारा दे सकते हैं, कारण-काम संबंध का नहीं, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले हैं. ये दिखाते हैं कि मोटापे से पीड़ित कुछ बच्चे अपने वजन के बावजूद मेटाबॉलिज्म के नजरिए से हेल्दी रह सकते हैं."

टीम ने एमआरआई स्कैन के दौरान लिवर फैट को सीधे और बिना किसी आक्रामक तरीके से मापने के लिए एडवांस मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी (MRS) का इस्तेमाल किया, जो बच्चों में इस मेथड को अप्लाई करने वाले कुछ स्टडीज में से एक है. एमआरएस के साथ-साथ, रिसर्चर्स ने कई तरह के मेडिकल टेस्ट किए और बच्चों के प्रनेटल स्टेज से लेकर आगे के रिकॉर्ड को रिव्यू किया.

दिलचस्प रहे नतीजे
दिलचस्प बात ये है कि दूसरे कॉमनली साइटेड फैक्टर्स, जैसे इनटर्नल ऑर्गन्स के आसपास आंत की चर्बी, सेहतमंद और अनहेल्दी बच्चों में अहम तौर पर अलग नहीं थे. स्टर्नफेल्ड ने कहा, "हमने कई अलग-अलग क्राइटेरियाज की जांच की और दोनों ग्रुप्स के बीच कोई फर्क नहीं पाया." "सबसे बड़ा फर्क लिवर की चर्बी का था. फैटी लिवर - लिवर में 5.5 फीसदी से ज्यादा फैट - डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया और दूसरी बीमारियों से जुड़ा है. हमें ताज्जुब हुआ कि कुछ मोटे बच्चों में फैटी लिवर नहीं होता."

डाइट की क्वालिटी पर फोकस
रिसर्च को लीड करने वाले प्रोफेसर यफ्ताच गेपनर (Prof. Yftach Gepner) ने कहा कि फाइंडिंग्स सिर्फ वजन से हटकर डाइट की क्वालिटी पर फोकस करते हैं. गेपनर ने बताया, "जो बच्चे पहले से ही बीमार थे, उन्होंने ज्यादा सोडियम, प्रोसेस्ड फूड्स और एनिमल प्रोटीन से हासिल कुछ सेचुरेटेड फैट - खास तौर से रेड मीट - का सेवन किया." "इससे पता चलता है कि डाइट के जरिए लिवर की सेहत की हिफाजत करने से मेटाबॉलिक बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है, भले ही बच्चा मोटा ही क्यों न हो. मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट से सुरक्षा मिल सकती है."

जन्म से पहले के फैक्टर्स
प्रिनेटल फैक्टर्स भी एक रोल निभाते दिखते हैं. "अनहेल्दी मोटापे" वाले ग्रुप के बच्चों के हेल्दी बच्चों की तुलना में हाई रिस्क वाली प्रेग्नेंसी के बाद पैदा होने की संभावना 3 गुना ज्यादा थी, जो शुरुआती जिंदगी के फैक्टर्स और बाद के मेटाबॉलिक हेल्थ के बीच कॉम्पलेक्स इंटेरेक्शन को सामने लाता है.

मोटे बच्चे भी हो सकते हैं हेल्दी
गेपनर ने कहा, "हमने पाया कि मोटापे से पीड़ित बच्चे हेल्दी रह सकते हैं." "भले ही भोजन का सेवन या वजन कम करना मुश्किल हो, फिर भी हम उनके डाइट की न्यूट्रीशनल क्वालिटी में सुधार करके और लिवर फैट कम करके उनकी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं. लिवर सबसे अहम मेटाबॉलिक ऑर्गन है, और इसकी मॉनिटरिंग प्रिवेंटिव मेडिसिन का केंद्रबिंदु होनी चाहिए."

क्या है बचने के उपाय?
स्टडी मोटापे से पीड़ित बच्चों की सुरक्षा के व्यावहारिक तरीके सुझाता है. डाइट की क्वालिटी में सुधार - प्रोसेस्ड फूड्स, सोडियम और सेचुरेटेड फैट को कम करके - लिवर की चर्बी को सीमित किया जा सकता है. नॉन इनवेसिव इमेजिंग का इस्तेमाल करके शुरुआती से जोखिम वाले बच्चों की पहचान की जा सकती है, जबकि न्यूट्रीशन काउंसलिंग और फिजिकल एक्टिविटी गाइडेंस के साथ टारगेटेड केयर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे से जुड़ी दूसरी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकती है. 

(इनपुट-एएनआई)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

fatty liverLiverweight losschild healthObesity

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;