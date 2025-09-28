कुत्ते से ही नहीं, इन जानवरों के काटने से भी हो सकता है रेबीज!

रेबीज बेहद खतरनाक बीमारी है. रेबीज जानलेवा बीमारी है. यह बीमारी दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है. अधिकतर लोगों को लगता है कि रेबीज कुत्तों के काटने से होता है. लेकिन ऐसा नहीं हैं कुत्तों के अलावा कई जानवरों के काटने से रेबीज हो सकता है.

कैसे फैल सकता है रेबीज

रेबीज संक्रमित जानवरी के लार या फिर काटने, खरोंचने से फैल सकता है. सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किन जानवरों से रेबीज फैस सकता है. आइए जानते हैं किन जानवरों से रेबीज फैल सकता है.

चमगादड़

चमगादड़ की वजह से भी रेबीज फैल सकता है. अगर कोई चमगादड़ घर के अंदर आकर गिर जाए तो उसे हांथों से छूने से बचना चाहिए. चमगादड़ के छोटे-छोटे दांत होते हैं, चमगादड़ के काटने के बाद उनके निशान आसानी से नजर नहीं आते हैं ऐसे में कई बार लोग अनजाने में रेबीज का शिकार हो जाते हैं.

बिल्लियां

बिल्लियों के काटने से भी रैबीज हो सकता है. अगर घरेलू बिल्लियों को टीका ना लगा तो उनके काटने या फिर खरोंचने से रेबीज होने का रिस्क बढ़ जाता है. आवारा बिल्लयों के काटने से भी रैबीज का रिस्क बढ़ जाता है.

बंदर

बंदरों के काटने रैबीज के अलावा कई तरह के इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है.

गाय-घोड़े

गाय, भैंस और घोड़े जैसे जानवर से भी रेबीज हो सकता है.

गिलहरी और खरगोश

गिलहरी और खरगोश से भी रैबीज होने का रिस्क होता है. इन जानवरों के काटने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

जंगली जानवर

जंगली जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है.

जानवर के काटने पर क्या करें

कोई जानवर काट लें तो तुरंत घाव को साबुन या बहते पानी से धोएं. कम से कम 15 मिनट तक पानी से धोएं.

पट्टी से घाव को कवर करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं

